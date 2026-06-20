El balón oficial del Mundial 2026 llegó a la Estación Espacial Internacional gracias a una misión de la NASA que se impulsó como parte de un programa de difusión científica de Artemis III.

De acuerdo con lo informado por la NASA, los astronautas aprovecharon para realizar pruebas con el balón, lo que consideraron, permitió conectar la exploración espacial con el fútbol.

Cabe destacar que Artemis III ha incluido diversas actividades con las que se busca acercar la ciencia a jóvenes estudiantes, mostrando la relación entre deporte, tecnología y exploración espacial.

Balón Mundial del 2026 en el espacio (NASA)

Astronautas jugaron con el balón oficial del Mundial 2026

En el marco del Mundial 2026, la NASA decidió aprovechar el certamen deportivo para inspirar a las nuevas generaciones y por ello, llevó el balón oficial hasta el espacio.

Al respecto, la NASA explicó que fue desde marzo de 2026 cuando envió la esférica a la Estación Internacional Espacial, en compañía de los astronautas de la misión Artemis III.

Sobre lo ocurrido con el balón del Mundial 2026, explicó que los astronautas aprovecharon para realizar experimentos de comportamiento físico en microgravedad.

En redes sociales, se difundió un video en el que se muestra a los astronautas interactuando con el balón mundialista en un entorno lleno de equipos científicos, cables y paneles de control.

The official FIFA World Cup ball went to space!



We're working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM — NASA (@NASA) June 20, 2026

Lo anterior, se afirma, se llevó a cabo con la finalidad de analizar la estabilidad, el peso y la aerodinámica del objeto, en medio del entorno específico de la ausencia de gravedad.

Finalmente, la NASA explicó que la iniciativa busca inspirar a nuevas generaciones, mostrando cómo la exploración espacial puede impulsar innovación en la ciencia del deporte y en la vida cotidiana.

NASA busca acercar a jovenes a la ciencia con Artemis III

La llegada del balón oficial del Mundial 2026 al espacio, se concretó gracias a la ambiciosa misión Artemis III que pretende restablecer la presencia humana en el espacio profundo.

Además, la NASA ha explicado que la misión contempla proyectos educativos, talleres y actividades en ciudades como Houston, para despertar interés en carreras científicas y tecnológicas.

Los programas buscan mostrar cómo la exploración espacial puede inspirar a nuevas generaciones, vinculando símbolos culturales como el fútbol con la investigación científica y la innovación.