La explosión del cohete New Glenn de Blue Origin durante una prueba estática de motores realizada en Cabo Cañaveral ha sacudido los planes del programa Artemis de la NASA, que busca llevar nuevamente seres humanos a la Luna.

Esto luego de que la NASA contaba con el New Glenn para lanzar este mismo año las primeras misiones relacionadas con su base lunar.

¿Cómo afecta la explosión del New Glenn de Blue Origin a los planes del programa Artemis de la NASA?

La explosión del cohete New Glenn representa un revés significativo para las ambiciones de la NASA y el cronograma del programa Artemis.

Insane footage filmed from a nearby restaurant shows tonight’s explosion of Blue Origin’s New Glenn at Cape Canaveral Launch Complex 36 (LC-36). pic.twitter.com/2jahDKHKhq — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Esto luego de que este vehículo es una pieza fundamental en la arquitectura logística para el retorno de seres humanos a la Luna.

New Glenn es el cohete que debía transportar la versión no tripulada de ese módulo a la Luna este mismo año, como precursor del alunizaje con astronautas previsto para 2028.

El módulo de carga Blue Moon Mark 1 tenía previsto su primer vuelo a la Luna este otoño, seguido de una misión el próximo año para transportar el rover VIPER de la NASA, sin embargo estos planes ahora están sujetos a la investigación del accidente.

La explosión llega apenas dos días después de que la NASA adjudicara a Blue Origin un contrato de 188 millones de dólares para llevar dos rovers (Lunar Outpost y Astrolab) a la superficie lunar en 2028.

El cumplimiento de este contrato ahora depende de la capacidad de la empresa para reconstruir su infraestructura y demostrar la confiabilidad del vehículo.

Cabe recordar que el New Glenn es el primer cohete de carga pesada con capacidad orbital desarrollado por Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos.

Este vehículo es una pieza fundamental en la estrategia de la compañía para competir con SpaceX y desempeña un papel crítico en los planes de la NASA para regresar a la Luna mediante el programa Artemis.

¿Qué pasará con los planes del programa Artemis de la NASA tras la explosión New Glenn de Blue Origin?

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha declarado que la agencia trabajará con Blue Origin para evaluar el impacto exacto en los programas Artemis y Moon Base.

Aunque la industria espacial suele tolerar fallos durante el desarrollo, el problema crítico es el retraso acumulado en un calendario que ya se considera muy ajustado.

La NASA utiliza a Blue Origin para reducir riesgos y diversificar capacidades frente a los posibles retrasos que también enfrenta el Starship de SpaceX.

El hecho de que ambos proveedores enfrenten dificultades técnicas actuales genera una mayor incertidumbre sobre los plazos generales del programa lunar estadounidense.

Debido a la magnitud de los daños en la plataforma de lanzamiento LC-36A, algunos analistas consideran poco probable que el New Glenn vuelva a volar en 2026, lo que obligaría a una reescritura profunda del calendario de misiones lunares de la NASA.

La NASA contaba con el New Glenn para lanzar este mismo año las primeras misiones de su base lunar, y la propia agencia ha reconocido que aún no saben cómo afectará este accidente a la misión con Artemis.