La NASA presentó este martes 9 de junio la tripulación de astronautas para la misión Artemis III, prevista para 2027, un ensayo clave en órbita terrestre que validará sistemas para el regreso humano a la superficie lunar; de acuerdo con la institución astronómica, el equipo destaca por su experiencia y diversidad cultural.

Cabe mencionar que esta misión de la NASA en 2027, Artemis III, es una prueba en órbita terrestre baja para validar acoplamientos entre Orion y naves como Starship y Blue Moon, preparando futuros alunizajes.

NASA revela tripulación de Artemis III: rumbo a la Luna con equipo internacional

Se ha revelado el equipo de astronautas que integrará a la tripulación para la nueva misión Artemis III de la NASA para el 2027, la cual no aterrizará en la Luna, sino que orbitará la Tierra para probar el acoplamiento entre la nave Orion y los módulos lunares de proveedores comerciales.

De acuerdo a la información proporcionada por la NASA, Artemis III será un ensayo general fundamental antes de Artemis IV, que sí planea el alunizaje; mientras tanto, este es el equipo de astronautas que viajarán en 2027 alrededor de la Luna:

Comandante Randy Bresnik (EE.UU.) de 58 años de edad, veterano de la Estación Espacial Internacional y misiones Shuttle, liderará la expedición.

(EE.UU.) de 58 años de edad, veterano de la Estación Espacial Internacional y misiones Shuttle, liderará la expedición. Piloto Luca Parmitano (Italia, ESA) de 49 años de edad, experimentado en vuelos espaciales prolongados

(Italia, ESA) de 49 años de edad, experimentado en vuelos espaciales prolongados Frank Rubio (EE.UU., de origen salvadoreño) de 50 años de edad, médico con récord de permanencia en órbita

(EE.UU., de origen salvadoreño) de 50 años de edad, médico con récord de permanencia en órbita Andre Douglas de 40 años de edad, es el especialista de misión con perfil técnico en operaciones espaciales

En ese sentido, la NASA reveló que para la misión Artemis III, Parmitano actuará como piloto, mientras Rubio servirá como especialista, en donde esta combinación de perfiles busca reforzar la cooperación internacional en la exploración espacial.

Asimismo, la NASA resaltó que la mezcla de backgrounds técnicos y culturales fortalece el programa Artemis, que aspira a una presencia sostenible en la Luna y, a futuro, en Marte.

Con este anuncio, la NASA avanza en su objetivo de devolver humanos a la Luna, incluyendo la primera mujer y la primera persona de color en la superficie.

El equipo de astronautas para la misión Artemis III de la NASA, que despegará en 2027, ya se prepara para entrenamientos intensivos que garanticen la seguridad y el éxito de las operaciones, por lo que esta tripulación de astronautas representa un paso histórico hacia una nueva era de exploración espacial colaborativa.