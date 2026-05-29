La NASA avanza en sus planes de exploración lunar con Artemis III, misión programada para finales de 2027 desde el Centro Espacial Kennedy.

Aunque originalmente se contemplaba como el primer alunizaje tripulado desde 1972, el perfil fue revisado para convertirla en un ensayo general en órbita terrestre baja.

Cuatro astronautas probarán el acoplamiento de la cápsula Orion con los sistemas de aterrizaje humano de SpaceX y Blue Origin, además de evaluar trajes espaciales y sistemas críticos.

Artemis III será clave para preparar futuras misiones lunares y marcianas.

Esto es lo que se sabe sobre Artemis III, la misión clave de la NASA para volver a la Luna

La misión Artemis III de la NASA representará un paso fundamental en el programa de exploración lunar al realizar un ensayo general en la órbita terrestre baja.

Artemis (@NASA / X)

Artemis III es la segunda misión tripulada del programa de exploración lunar Artemis de la NASA.

Con un lanzamiento previsto para finales de 2027 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, esta operación utilizará el cohete cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion.

Aunque originalmente se planeó como el primer alunizaje tripulado desde 1972, el perfil de la misión fue revisado en febrero de 2026 para convertirse en una misión de prueba en la órbita terrestre baja (LEO).

El objetivo principal de este vuelo es validar las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje humano (HLS), que están siendo desarrollados por las empresas SpaceX (Starship HLS) y Blue Origin (Blue Moon).

Artemis III es fundamental para establecer una presencia humana duradera en la Luna y sentar las bases operativas para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Esto se sabe sobre la tripulación de Artemis III

La misión llevará a cuatro astronautas, cuyos nombres serán revelados oficialmente el 9 de junio de 2026.

El evento para anunciar a los astronautas se llevará a cabo a las 11:00 a. m. (hora del este de EU) en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Además del acoplamiento, la tripulación probará sistemas de propulsión, soporte vital y comunicaciones de los aterrizadores, y podría evaluar los nuevos trajes espaciales AxEMU de Axiom Space.

La misión Artemis III funciona como un ensayo general y un puente para reducir riesgos antes de las futuras misiones de superficie lunar.

Artemis IV está proyectada para ser la cuarta misión del programa Artemis de la NASA y se ha designado tentativamente como la primera misión que intentará un alunizaje tripulado, con un lanzamiento previsto para 2028.