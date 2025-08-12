Aunque todavía no es presentado de forma oficial por América, Allan Saint-Maximin tiene prácticamente todo acordado para convertirse en el fichaje bomba del equipo en el mercado veraniego.

Debido a que viene de jugar durante varios años en la élite, la afición del América se ha ilusionado con la contratación de Allan Saint-Maximin y lo recibieron con bombo y platillo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sin embargo, el delantero francés de 28 años de edad, no habría llegado a las Águilas en una buena forma física, por lo que su debut en la Liga MX tendría que esperar más de lo pronosticado.

Revelan que Allan Saint-Maximin llegó sin ritmo al América procedente del Al-Ahli

León Lecanda, periodista de ESPN, dio a conocer que Allan Saint-Maximin fue este día a Houston a tramitar su visa de trabajo por lo que tiene casi todos los documentos para debutar como nuevo jugador del América.

No obstante, lo que le faltaría a Allan Saint-Maximin para comenzar a tener actividad con América sería ponerse a punto físicamente, pues con el Al-Ahli de Arabia Saudita apenas había comenzado la pretemporada.

A pesar de que en los próximos días se espera que quede listo su registro como nuevo refuerzo de las Águilas ante la Liga MX, se espera que el francés realice trabajo físico por unos días antes de su debut.

Allan Saint-Maximin está descartado para el Tigres vs América

Si bien la afición del América no puede esperar para ver a Allan Saint-Maximin en acción, en Coapa quieren llevarlo poco a poco para que se adapte a la altura de la Ciudad de México así como al ritmo de la Liga MX.

Aunque es muy probable que para el encuentro entre Tigres y América ya tenga su registro en la liga mexicana y su transfer internacional, Allan Saint-Maximin no debutaría en la Jornada 5 del Apertura 2025.

El partido de la Fecha 6 ante Atlas o el de la Fecha 7 contra Pachuca lucen como los más probables para que vea sus primeros minutos el fichaje bomba de las Águilas en el mercado de verano.