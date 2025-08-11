Fans del América fueron detenidos por golpear a un aficionado de Querétaro, por lo que la violencia se hizo nuevamente presente en la Liga MX.

Se trata de dos integrantes de la porra del América, quienes fueron arrestados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por darle una golpiza a un aficionado del Querétaro.

Los sujetos fueron identificados como Juan ‘N’ y José ‘N’, ambos le provocaron fractura de pómulo y quijada, y terminaron custodiados por agentes de la policía de la Ciudad de México.

Los hechos violentos no fueron los únicos, pues también se reportaron actos de violencia entre las calles Kansas y Dakota en donde se reportó una riña en la que hubo al menos 30 personas involucradas tras terminar el partido.

Fans del América arrestados por golpear a un aficionado de Querétaro

Los implicados en los hechos de violencia presuntamente eran integrantes de las barras del América y Gallos Blancos que se enfrentaron debajo del puente sobre Eje 6 Sur al cruce con Patriotismo, de acuerdo con diversos reportes.

AMERICANISTAS DETENIDOS por APALEAR a OTRO AFICIONADO

Juan Martínez

José Glz

Son integrantes de la porra del @ClubAmerica

Le pusieron una golpiza a un aficionado del @Club_Queretaro

Le fracturaron pómulo, quijada…

Acabó en Xoco.

Agentes de @SSC_CDMX los detuvieron. pic.twitter.com/pUDAjE5F8m — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 11, 2025

Los problemas del América no solo surgieron fuera del campo, pues antes de empezar el partido de la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se retrasó por tormenta eléctrica en la Ciudad de México.

Luego de varios minutos que se pospuso el encuentro, finalmente las Águilas disputaron el encuentro contra Querétaro, que, para fortuna de el equipo azulcrema vencieron por la mínima a los Gallos Blancos.

¿Cuándo es el próximo partido del América?

El América tendrá un duro compromiso en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX cuando visite a los Tigres.

El América se enfrentará a los felinos en punto de las 19:00 horas desde el Estadio Universitario.