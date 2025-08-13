¿Atlas, sí; América, no? Los fans rojinegros han iniciado campaña para tener de vuelta entre sus filas a Julián Quiñones, quien fuera un pilar en el bicampeonato de la Liga MX con Diego Cocca en el banquillo.

Julián Quiñones, campeón de la Liga MX con Atlas y América, se encuentra en Arabia Saudita, juega para el Al-Qadisiyah y aunque no tiene en sus planes volver a México, desde la Madriguera sueñan con contar con él.

En Atlas tener de vuelta al técnico que les dio un histórico bicampeonato es un logro y ahora buscan que la directiva les traiga de regreso a su estrella, el seleccionado mexicano, Julián Quiñones.

Sin embargo, los fans del Atlas no son los únicos que sueñan con el regreso de Julián Quiñones a la Liga MX, pues en Club América también dejó huella y lo esperarían con brazos abiertos.

Fans de Atlas piden el regreso de Julián Quiñones

Luego de que se confirmara el regreso de Diego Cocca al banquillo de Atlas, los fans rojinegros han comenzado a pedirle a la directiva que traiga de vuelta a Julián Quiñones y así revivir la época del bicampeonato en la Liga MX.

“Ya fue mucho llenarse los bolsillos en Arabia padre santo, Julián Quiñones, queremos un last dance, Diego te espera”, se lee en uno de los comentarios de X más celebrados por los fans de Atlas.

El mensaje no es más que una ilusión para la afición rojinegra, pues a Julián Quiñones no se le ven intenciones de volver a México, el futbolista mexicano protagonizó una gran primera temporada en Arabia Saudita.

Ya fue mucho llenarse los bolsillos en Arabia padre santo @julian_quiones3



QUEREMOS UN LAST DANCE. DIEGO TE ESPERA. — Diego Cocca FC (@Gol_De_Furch) August 12, 2025

Los números de Julián Quiñones con el Al-Qadisiyah en Arabia Saudita

Julián Quiñones ha disputado 33 partidos oficiales con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita; además ha registrado 25 goles y ocho asistencias.

Julián Quiñones peleó al tú por tú por el liderato de goleo con figuras de la talla de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, tuvo una primera temporada brillante y no tiene ninguna intención de volver a México.

El delantero mexicano desea mantenerse en los primeros planos con la intención de ser uno de los elegidos por Javier Aguirre para formar parte de la convocatoria final del Tricolor para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.