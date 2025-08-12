Querétaro visitó al América en el Estadio Azulcrema, un recinto que ha recibido muchas críticas de aficionados y de equipos. Como ahora que los Gallos padecieron del mal servicio.

Así es, Querétaro sufrió de lo mal que está el Estadio Azulcrema. Si consideramos que es donde juega únicamente el América, pues no está a la altura.

Recordemos que las Águilas llegaron a este campo en julio del 2024, después de que el Estadio Azteca comenzaran las remodelaciones para el Mundial 2026. Al principio los fans no vieron con muy buenos ojos, pero se adaptaron.

Al principio no fue fácil porque compartían cancha con Cruz Azul, incluso por un problema, jugó la Final contra Monterrey en Puebla. Más tarde, la Máquina se fue a CU y quedaron solos.

De no creerse: Revelan que jugadores de Querétaro no pudieron ni bañarse en Estadio del América

La Federación Mexicana de Futbol pone muchas trabas para que un estadio sea de primera división, por lo que deberían de ponerle atención al del América, pues Querétaro le padeció.

Según el Francotirador, cuando terminó el caótico partido entre Querétaro y América, los visitantes se fueron al vestidor y se encontraron con que no había agua en las regaderas.

Los Gallos se tuvieron que regresar a su estado después de disputar 90 minutos bajo la lluvia. Lo peor de todo, fue que se fueron tristes, también, por la derrota.

¿Qué pasó en el América vs Querétaro? El Estadio Azulcrema fue un caos

Como vimos, América y Querétaro se enfrentaron en el Estadio Azulcrema, partido de la Jornada 4 del Apertura 2025. Desde el principio, ya indicaba que iba a ser un caos.

Primero se retrasó el partido casi una hora por riesgo de tormenta eléctrica, cuando ya se podía jugar, en el Estadio Azulcrema se fue la luz otro tiempo más. Mientras tanto la gente se mojaba y se intentaba refugiar en los pasillos, los que realmente pagaron los estragos.

Se jugó, y América ganó por un gol. Los aficionados salieron casi a las 11 luego de ver un espectáculo pobre.