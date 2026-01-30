Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina se enfrentarán en la Final femenil del Australian Open 2026, el sábado 31 de febrero. El partido arrancará a las 2:30 de la mañana, tiempo del centro de México y se podrá ver en ESPN y Disney+.

Partido: Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina

Fase: Final femenil Australian Open 2026

Fecha: Sábado 31 de enero

Horario: 2:30 am, tiempo del centro de México

Sede: Melbourne Park

Transmisión: ESPN y Disney+

Aryna Sabalenka es la tenista que más ha ganado en premios en lo que va del 2025 (Lindsey Wasson / AP)

Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: Día para ver la Final femenil del Australian Open 2026

El sábado 31 de enero se juega la Final femenil del Australian Open 2026, con el duelo Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina.

Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: Hora para ver la Final femenil del Australian Open 2026

En México habrá que desvelarse para ver la Final femenil del Australian Open 2026, Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina, programada para iniciar a las 2:30 de la mañana.

Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: Canal para ver la Final femenil del Australian Open 2026

ESPN y Disney+ serán las señales encargadas de la transmisión del partido Aryna Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina, por el título del Australian Open 2026.

¿Cómo llegaron Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina a la Final femenil del Australian Open 2026 ?

En el Australian Open 2026, una penalización no pudo frenar el paso de Aryna Sabalenka hacia su cuarta final consecutiva del torneo femenil.

La número uno del mundo superó a Elina Svitolina por 6-2, 6-3, para colocarse a una victoria de su tercera corona en el primer Grand Slam de la temporada en cuatro años.

Se reeditará la final de 2023 contra Elena Rybakina luego que la cabeza de serie número cinco venció 6-3, 7-6 (7) a Jessica Pegula, la número seis, en la segunda semifinal.