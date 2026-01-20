La tenista mexicana Renata Zarazúa terminó su participación en el Australian Open 2026 luego de caer en dos sets ante la de República Checa, Marie Bouzková, por lo que fue su debut y despedida del certamen.

La jugadora mexicana Renata Zarazúa saltó a la cancha para participar en el Australian Open 2026, específicamente en la cancha 8 del Melbourne Park para medirse a Marie Bouzková, quien pudo sobreponerse desde el inicio del encuentro, por lo que terminó por llevarse la victoria con parciales de 6-2 y 7-5.

La tenista capitalina de 28 años de edad presentó molestias físicas que obligaron a solicitar las asistencias médicas y aunque la situación no pasó a mayores, se le revisaron sus signos vitales para evitar un desmayo en pleno juego.

¿Renata Zarazúa tendrá revancha en el Australian Open 2026?

Pese a que Renata Zarazúa cayó en el Australian Open 2026 ante Marie Bouzková, la tenista mexicana seguirá participando en el certamen, pero ahora en la modalidad de dobles femenil.

Renata Zarazúa hará pareja con la croata Antonia Ružić, con quien buscará avanzar en el Australian Open 2026 y aprovechar esta nueva oportunidad en el inicio de la temporada.

El debut de la mexicana está programado para este martes 20 de enero, cuando disputen la primera ronda del torneo, por lo que tendrá que cambiar el chip para seguir avanzando en uno de los torneos de tenis más importantes a nivel mundial.

¿Hay más mexicanos presentes en el Australian Open 2026?

Cabe mencionar que además de la tenista mexicana, otros tres nacidos en México tendrán acción en el Australian Open 2026, en la rama de dobles, entre los que destaca: Miguel Ángel Reyes Varela, quien hará pareja con el ecuatoriano Gonzalo Escobar para enfrentar a Bart Stevens y Vasil Kirkov.

Dicho encuentro se llevará a cabo este martes 20 de enero en la modalidad de dobles varonil.