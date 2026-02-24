Atlético de Madrid vs Brujas se verán las caras en la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026. El pronóstico es victoria colchonera 3-1. Conoce las posibles alineaciones del juego.

Atlético de Madrid vs Brujas: Pronóstico en la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

El pronóstico de la vuelta en los playoffs de la Champions League es victoria colchonera 3-1, para avanzar a los octavos de final.

Pronóstico: Atlético de Madrid 3-1 Brujas (Global 6-4)

Obed Vargas llega al Atlético de Madrid: nuevo fichaje mexicano (@Atleti)

Atlético de Madrid vs Brujas: Posibles alineaciones en la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

Estas son las posibles alineaciones para el partido de la Champions League 2026, entre Atlético de Madrid y Brujas.

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko

Mediocampistas: Koke, Pablo Barrios; Giuliano Simeone y Thiago Almada

Delanteros: Ademola Lookman y Julián Álvarez

Brujas

Portero: Mignolet

Defensas: Sabbe, Ordóéz, Mechele y Seys

Mediocampistas: Onyedika, Stankovic y Vanaken

Delanteros: Diakhon, Tresoldi y Tzolis

Atlético de Madrid vs Brujas: Hora y canal para ver la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

Atlético de Madrid vs Brujas chocan a las 11:45 horas y transmite HBO Max y TNT Sports.

Partido: Atlético de Madrid vs Brujas

Fase: Vuelta de playoffs

Torneo: Champions League 2026

Fecha: Martes 24 febrero de 2026

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid. (Altaf Qadri / AP)

¿Cómo quedaron Brujas vs Atlético de Madrid en la ida de los playoffs de la Champions League 2026?

﻿El Atlético de Madrid se enfrenta al Brujas en la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026, con la eliminatoria igualada tras un empate 3-3 en la ida.