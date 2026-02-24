Atlético de Madrid vs Brujas se verán las caras en la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026. El pronóstico es victoria colchonera 3-1. Conoce las posibles alineaciones del juego.
Atlético de Madrid vs Brujas: Pronóstico en la vuelta de playoffs de la Champions League 2026
El pronóstico de la vuelta en los playoffs de la Champions League es victoria colchonera 3-1, para avanzar a los octavos de final.
- Pronóstico: Atlético de Madrid 3-1 Brujas (Global 6-4)
Atlético de Madrid vs Brujas: Posibles alineaciones en la vuelta de playoffs de la Champions League 2026
Estas son las posibles alineaciones para el partido de la Champions League 2026, entre Atlético de Madrid y Brujas.
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko
- Mediocampistas: Koke, Pablo Barrios; Giuliano Simeone y Thiago Almada
- Delanteros: Ademola Lookman y Julián Álvarez
Brujas
- Portero: Mignolet
- Defensas: Sabbe, Ordóéz, Mechele y Seys
- Mediocampistas: Onyedika, Stankovic y Vanaken
- Delanteros: Diakhon, Tresoldi y Tzolis
Atlético de Madrid vs Brujas: Hora y canal para ver la vuelta de playoffs de la Champions League 2026
Atlético de Madrid vs Brujas chocan a las 11:45 horas y transmite HBO Max y TNT Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs Brujas
- Fase: Vuelta de playoffs
- Torneo: Champions League 2026
- Fecha: Martes 24 febrero de 2026
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
¿Cómo quedaron Brujas vs Atlético de Madrid en la ida de los playoffs de la Champions League 2026?
El Atlético de Madrid se enfrenta al Brujas en la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026, con la eliminatoria igualada tras un empate 3-3 en la ida.
- El equipo español ganaba 0-2 al descanso, pero el Brujas empató 2-2.
- Un autogol de Joel Ordoñez la ventaja al Atlético de Madrid.
- Christos Tzolis selló el empate 3-3 en el minuto 89.