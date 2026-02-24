Atlético de Madrid vs Brujas se verán las caras en la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026. El pronóstico es victoria colchonera 3-1. Conoce las posibles alineaciones del juego.

Atlético de Madrid vs Brujas: Pronóstico en la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

El pronóstico de la vuelta en los playoffs de la Champions League es victoria colchonera 3-1, para avanzar a los octavos de final.

  • Pronóstico: Atlético de Madrid 3-1 Brujas (Global 6-4)
Obed Vargas llega al Atlético de Madrid: nuevo fichaje mexicano
Obed Vargas llega al Atlético de Madrid: nuevo fichaje mexicano (@Atleti)

Atlético de Madrid vs Brujas: Posibles alineaciones en la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

Estas son las posibles alineaciones para el partido de la Champions League 2026, entre Atlético de Madrid y Brujas.

Atlético de Madrid

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko
  • Mediocampistas: Koke, Pablo Barrios; Giuliano Simeone y Thiago Almada
  • Delanteros: Ademola Lookman y Julián Álvarez

Brujas

  • Portero: Mignolet
  • Defensas: Sabbe, Ordóéz, Mechele y Seys
  • Mediocampistas: Onyedika, Stankovic y Vanaken
  • Delanteros: Diakhon, Tresoldi y Tzolis

Atlético de Madrid vs Brujas: Hora y canal para ver la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

Atlético de Madrid vs Brujas chocan a las 11:45 horas y transmite HBO Max y TNT Sports.

  • Partido: Atlético de Madrid vs Brujas
  • Fase: Vuelta de playoffs
  • Torneo: Champions League 2026
  • Fecha: Martes 24 febrero de 2026
  • Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Metropolitano
  • Transmisión: HBO Max y TNT Sports
Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid.
Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid. (Altaf Qadri / AP)

¿Cómo quedaron Brujas vs Atlético de Madrid en la ida de los playoffs de la Champions League 2026?

﻿El Atlético de Madrid se enfrenta al Brujas en la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026, con la eliminatoria igualada tras un empate 3-3 en la ida.

  • El equipo español ganaba 0-2 al descanso, pero el Brujas empató 2-2.
  • Un autogol de Joel Ordoñez la ventaja al Atlético de Madrid.
  • Christos Tzolis selló el empate 3-3 en el minuto 89.