Real Madrid vs Benfica se enfrentan en la vuelta de los playoffs de la Champions League. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se realizará el 25 de febrero.

Real Madrid vs Benfica: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido Real Madrid vs Benfica es victoria para los merengues, lo que mantendrá al conjunto blanco en la pelea por el título de la Champions League.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Benfica

Real Madrid vs Benfica: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Benfica, que se jugará el 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Federico Valverde

Mediocampistas: Tchouameni, Arda Güler y Bellingham

Delanteros: Vinícius Jr., Mastantuono y Mbappé

Benfica

Portero: Trubin

Defensas: Otamendi, Araújo, Dahl y Dedic

Mediocampistas: Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Sudakov y Prestianni

Delanteros: Pavlidis

Real Madrid vs Benfica: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

La vuelta de los playoffs de la Champions League enfrentan al Real Madrid vs Benfica, el miércoles 25 de febrero.

Partido: Real Madrid vs Benfica

Fecha: Miércoles 25 de febrero

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: Fox One/HBO Max

Real Madrid vs Benfica: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Champions League (Pedro Rocha / AP)

¿Cómo llegan Real Madrid y Benfica a la vuelta de playoffs de la Champions League?

Real Madrid se enfrentó al Benfica en la ida de los playoffs de la Champions League el pasado 17 de febrero, el cuál terminó con marcador 1-0.

Tanto Real Madrid como Benfica deberán imponerse en la vuelta de playoffs de la Champions League si quieren avanzar a los octavos de final.