Juventus vs Galatasaray chocan en la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026. El pronóstico es victoria italiana 3-1. Conoce las posibles alineaciones del juego.

Juventus vs Galatasaray: Pronóstico en la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

El pronóstico de la vuelta en los playoffs de la Champions League es victoria de la Juventus 3-1 Galatasaray, pero no le alcanzará para avanzar a los octavos de final.

Pronóstico: Juventus 3-1 Galatasaray (Global 5-6)

Juventus vs Galatasaray: Posibles alineaciones en la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

Estas son las posibles alineaciones para el partido de la Champions League 2026, entre Juventus vs Galatasaray.

Juventus

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Federico Gatti, Lloyd Kelly y Teun Koopmeiners

Mediocampistas: Andrea Cambiasso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram y Juan Cabal

Delanteros: Kenan Yildiz, Francisco Conceição y Weston McKennie.

Galatasaray

Portero: Cakir

Defensas: Sallai, Sánchez, Bardakci y Jakobs

Mediocampistas: Torreira, Sara, Yilmaz, Akgun y Lang

Delanteros: Icardi

Juventus vs Galatasaray (Khalil Hamra / AP)

Juventus vs Galatasaray: Hora y canal para ver la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

Juventus vs Galatasaray chocan a las 14 horas y transmite HBO Max y TNT Sports.

Partido: Juventus vs Galatasaray

Fase: Vuelta de playoffs

Torneo: Champions League 2026

Fecha: Miércoles 25 febrero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Juventus

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

¿Cómo quedaron Galatasaray vs Juvetus en la ida de los playoffs de la Champions League 2026?

La Juventus necesita una remontada cuando reciba a Galatasaray tras perder 2-5 en la ida de los playoffs de la Champions League 2026.

La Vecchia Signora llega tras una derrota en casa ante Como que perjudicó sus opciones de clasificarse a la Champions League de la próxima temporada.

Fue la tercera derrota consecutiva del conjunto de Turín en todas las competiciones y su quinto partido seguido sin ganar.