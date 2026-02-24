Juventus vs Galatasaray chocan en la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026. El pronóstico es victoria italiana 3-1. Conoce las posibles alineaciones del juego.

Juventus vs Galatasaray: Pronóstico en la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

El pronóstico de la vuelta en los playoffs de la Champions League es victoria de la Juventus 3-1 Galatasaray, pero no le alcanzará para avanzar a los octavos de final.

  • Pronóstico: Juventus 3-1 Galatasaray (Global 5-6)

Juventus vs Galatasaray: Posibles alineaciones en la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

Estas son las posibles alineaciones para el partido de la Champions League 2026, entre Juventus vs Galatasaray.

Juventus

  • Portero: Michele Di Gregorio
  • Defensas: Federico Gatti, Lloyd Kelly y Teun Koopmeiners
  • Mediocampistas: Andrea Cambiasso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram y Juan Cabal
  • Delanteros: Kenan Yildiz, Francisco Conceição y Weston McKennie.

Galatasaray

  • Portero: Cakir
  • Defensas: Sallai, Sánchez, Bardakci y Jakobs
  • Mediocampistas: Torreira, Sara, Yilmaz, Akgun y Lang
  • Delanteros: Icardi
Juventus vs Galatasaray
Juventus vs Galatasaray (Khalil Hamra / AP)

Juventus vs Galatasaray: Hora y canal para ver la vuelta de playoffs de la Champions League 2026

Juventus vs Galatasaray chocan a las 14 horas y transmite HBO Max y TNT Sports.

  • Partido: Juventus vs Galatasaray
  • Fase: Vuelta de playoffs
  • Torneo: Champions League 2026
  • Fecha: Miércoles 25 febrero de 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Juventus
  • Transmisión: HBO Max y TNT Sports

¿Cómo quedaron Galatasaray vs Juvetus en la ida de los playoffs de la Champions League 2026?

La Juventus necesita una remontada cuando reciba a Galatasaray tras perder 2-5 en la ida de los playoffs de la Champions League 2026.

La Vecchia Signora llega tras una derrota en casa ante Como que perjudicó sus opciones de clasificarse a la Champions League de la próxima temporada.

Fue la tercera derrota consecutiva del conjunto de Turín en todas las competiciones y su quinto partido seguido sin ganar.

  • Juventus necesita ganar al menos por 3 goles de diferencia para forzar los tiempos extras.
  • Cualquier empate en la vuelta de los playoffs le da el pase a Galatasaray.