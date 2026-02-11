Un medallista de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 confesó una infidelidad en vivo tras ganar.

Luego de conseguir la victoria olímpica, un deportista se sinceró sobre su situación sentimental.

El atleta noruego Sturla Holm Laegreid consiguió la medalla de bronce en la prueba individual de biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

No obstante, su logró quedó en segundo plano al confesar su infidelidad en vivo para la televisión pública de su país.

Visiblemente conmovido, Sturla Holm Laegreid le dedicó el triunfo al amor de su vida y confesó que están separados por su infidelidad.

“Quiero compartir esta medalla con alguien que quizá no me haya visto hoy. Hace medio año conocía al amor de mi vida, la persona más bella del mundo. Y hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé.” Sturla Holm Laegreid, atleta noruego

Durante su confesión, Sturla Holm Laegreid reveló que llevaba una semana de haberle dicho a su pareja que la había engañado.

El atleta noruego detalló que han sido las “peores semanas” de su vida.

Además, Sturla Holm Laegreid expresó que tuvo “una medalla de oro en su vida” y que aunque probablemente lo vean diferente ahora, solo tiene ojos para su pareja.

La declaración de Sturla Holm Laegreid en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de inmediato generó reacciones en redes sociales.

Los usuarios reprobaron la confesión del medallista noruego asegurando que no estaban para nada conmovidos.

“Imagínate si no fuera el amor de su vida”, comentó una internauta en redes ironizando sobre las declaraciones de Sturla Holm Laegreid.