El inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia se encuentra marcado por protestas contra el ICE y el impacto ambiental.

Este sábado se registró una protesta que terminó con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, al menos cinco personas fueron detenidas.

Así fue el enfrentamiento entre policías y manifestantes en el primer día de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El primer día de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán estuvo marcado por protestas, que iniciaron de manera pacífica, pero terminaron en enfrentamientos con la policía.

Y es que al pasar cerca de la Villa Olímpica, algunos manifestantes lanzaron petardos hacia las viviendas de los atletas, sin provocar algún daño debido a la larga distancia.

Protestas en Milán, Italia, tras inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (Captura de pantalla)

Aunque la marcha continúo en Piazzale Corvetto, un pequeño grupo de manifestantes con el rostro cubierto lanzó piedras, bengalas y otros objetos contra la policía.

A lo que los agentes respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos.

La confrontación se produjo al final de la marcha y la policía logró contener a los manifestantes violentos.

Para ese momento, la mayoría de las personas que participaron en la marcha, entre ellos niños y estudiantes, ya se habían dispersado.

De acuerdo con reportes, la policía detuvo al menos cinco personas por su participación en los disturbios.

A pesar del enfrentamiento, las autoridades reportaron que no hubo interrupciones en el transporte de atletas ni en las competencias.

Sin embargo, se ha realizado un despliegue considerable de fuerzas de seguridad en distintas zonas de la ciudad.

La policía estaba en estado de alerta máxima después de los violentos enfrentamientos que tuvieron lugar en una manifestación en Turín el pasado fin de semana.

Protestas en Milán, Italia, tras inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (Captura de pantalla)

¿Por qué se están manifestando durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Este sábado 7 de febrero los manifestantes se reunieron en la Piazza Medaglie d’Oro para una marcha.

Según reportes de agencias internacionales, miles de personas participaron en la marcha.

De acuerdo con medios italianos, sindicatos y organizaciones de izquierda impulsaron esta marcha que atravesó distintos puntos de la ciudad.

Los manifestantes cuestionan distintos aspectos, entre los que se encuentran:

Impacto ambiental y económico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, por el uso de nieve artificial en las montañas y gasto excesivo en infraestructura

El encarecimiento de la vivienda y la reducción de espacios públicos disponibles para la ciudadanía

Supuesta presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las labores de seguridad durante la ceremonia inaugural.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, dijo al parlamento que los agentes de ICE solo tendrían un papel asesor y que no operarían en territorio italiano.

Además de que los agentes solo estarían dentro de las misiones diplomáticas de Estados Unidos.

Organizaciones participantes señalaron que seguirán realizando acciones pacíficas para expresar su rechazo y solicitar medidas que mitiguen los impactos económicos y ambientales de los Juegos Olímpicos.