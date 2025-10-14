En la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, Atlas vs América Femenil se miden en un partido vital para las rojinegras; te decimos a qué hora y dónde ver el juego.

Atlas vs América Femenil es el primer partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, y el único programado el miércoles 15 de octubre.

Atlas vs América Femenil: A qué hora ver el partido de la Liga MX Femenil

El miércoles 15 de octubre, Atlas vs América Femenil juegan el partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Jalisco será el escenario del partido Atlas vs América Femenil, una visita complicada para la escuadra azulcrema.

Atlas vs América Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?

La plataforma Tubi transmitirá el partido Atlas vs América Femenil, duelo correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025.

Partido: Atlas vs América Femenil

Fase: Jornada 16 de la Liga MX Femenil

Fecha: Miércoles 15 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega Atlas al partido de la Jornada 16 de Liga MX Femenil vs América?

Ante América Femenil, Atlas se juega una de sus últimas oportunidades para acercarse a la calificación a la Liguilla de la Liga MX Femenil.

En la Jornada 15 de la competencia, Atlas sorprendió a Pumas como visitante, y sumó los tres puntos gracias a una victoria de 4-3.

Con el triunfo, el Atlas femenil llegó a 22 puntos en el lugar 12 de la Liga MX Femenil, a dos unidades del octavo lugar.

¿Cómo llega América Femenil a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?

América Femenil llega como una de las mejores escuadras de la Liga MX Femenil, pero tiene prohibido dejar ir puntos en la cancha del Estadio Jalisco.

Con 32 puntos, América Femenil ocupa el tercer lugar de la Liga MX Femenil, pero será difícil que entre a la Liguilla como líder de la competencia.

En la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, América Femenil perdió con Tigres, escuadra dueña de la cima del torneo.