En la Jornada 5 de la Concacaf W Champions Cup 2025, se enfrentan Orlando Pride vs Pachuca el miércoles 15 de octubre; te decimos a qué hora y donde ver el partido.

Orlando Pride vs Pachuca es uno de los dos partidos con los que continúa la Jornada 5 de la Concacaf W Champions Cup.

Orlando Pride vs Pachuca: A qué hora ver el partido de la Concacaf W Champions Cup

El miércoles 15 de octubre, Orlando Pride vs Pachuca juegan el partido de la Jornada 5 de Concacaf W Champions Cup 2025, a partir de las 18:15 horas, tiempo del centro de México.

Orlando Pride vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Concacaf W Champions Cup?

La plataforma Disney+ y ESPN 2 transmitirán el partido Orlando Pride vs Pachuca, duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Concacaf W Champions Cup 2025.

Partido: Orlando Pride vs Pachuca

Fase: Jornada 5 de la Concacaf W Champions Cup 2025

Fecha: Miércoles 15 de octubre de 2025

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Exploria Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

¿Cómo llega Pachuca al partido de la Jornada 5 de la Concacaf W Champions Cup 2025?

Pachuca ha mejorado su rendimiento en la Concacaf W Champions Cup 2025, pero la visita al Orlando Pride será muy complicada.

Las Tuzas golearon 5-0 al Alajuelense en la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup 2025.

Con la victoria, Pachuca llegó a 6 puntos en el segundo lugar del Grupo A de la Concacaf W Champions Cup 2025, y buscará mantener su posición para avanzar a las semifinales.

Previo a su partido en la Concacaf W Champions Cup 2025, Pachuca goleó 5-2 a León y llegó a 36 puntos en el subliderato de la Liga MX Femenil.

¿Cómo va Orlando Pride en la Concacaf W Champions Cup 2025?

En la Concacaf W Champions Cup 2025, Orlando Pride acumula seis puntos luego de cuatro jornadas, y está colocado en el tercer lugar del Grupo A.

Orlando Pride perdió 0-2 con América Femenil en la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup, en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que necesita recuperarse ante Pachuca.