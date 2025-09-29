Cruz Azul se coronó hace unos meses como campeón de la Concacaf Champions Cup y con ello, obtuvo en automático el boleto a la Copa Intercontinental 2025, certamen que enfrentará a los campeones de cada región futbolística del mundo en diciembre de este año y que ahora, conforme a lo anunciado por FIFA, ya tiene una sede confirmada.

Los rumores terminaron por ser secretos a voces. Y es que desde hace varias semanas se manejó a Qatar como la sede para la Copa Intercontinental 2025 que jugará Cruz Azul, cosa que terminó por hacerse oficial gracias a un comunicado compartido por FIFA en su página oficial y también en sus plataformas oficiales de redes sociales.

Es importante subrayar que Qatar será la sede solamente de los últimos tres partidos de la Copa Intercontinental 2025, los cuales corresponden al Derbi de las Américas, la Copa Challenger y la Copa Intercontinental de la FIFA.

Las fechas para la Copa Intercontinental 2025 que jugará Cruz Azul

El primer partido de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025 ya tiene fecha establecida. Los Cementeros se presentarán en la cancha del Estadio Ahmad Bin Ali de Qatar el próximo miércoles 10 de diciembre para jugar el Derbi de las Américas.

Es importante mencionar que, para esta instancia de la Copa Intercontinental 2025, Cruz Azul todavía no tiene a un rival confirmado toda vez que se enfrentará al campeón de la Copa Libertadores, certamen que está en su ronda de semifinales, instancia que enfrentará a Racing con Flamengo y a Palmeiras con la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

La final de la Copa Libertadores está programada para el próximo 29 de noviembre y ahí, Cruz Azul sabrá quién es su oponente en el Derbi de las Américas, encuentro que dará un boleto a la Copa Challenger, donde se enfrentará el ganador de Cruz Azul frente al campeón de Sudamérica en contra Pyramids FC de Egipto.

FIFA confirmó la sede de la Copa Intercontinental 2025 y Cruz Azul ya sabe dónde va a jugar (Especial)

¿Dónde se jugará la final de la Copa Intercontinental 2025?

Por ahora, FIFA solamente confirmó la sede de del Derbi de las Américas y la Copa Challenger, pero no del encuentro que definirá al ganador de la Copa Intercontinental 2025, por lo que esto de momento se mantienen como una incógnita.

“Tanto el Derby de las Américas como la Copa Challenger se llevarán a cabo en el Estadio Ahmad Bin Ali, y la sede del partido decisivo se anunciará a su debido tiempo”, publicó FIFA sobre las sedes de la Copa Intercontinental 2025.

Es importante resaltar que PSG, ganador de la última edición de la Champions League, ya está instalado en la instancia definitiva de la Copa Intercontinental 2025 y espera rival, el cual saldrá de Cruz Azul, Pyramids FC y el campeón de la Copa Libertadores.