Guillermo Ochoa ya tiene nuevo equipo en la Liga de Chipre, una modesta y exótica competencia europea; te decimos cómo se juega al futbol en ese país.

Con el objetivo de tener actividad regular de cara al Mundial 2026, al que llegaría con el representativo de Javier Aguirre, Memo Ochoa necesita conseguir equipo y lo halló en la Liga de Chipre.

El AEL Limassol FC será el nuevo equipo de Memo Ochoa en la Liga de Chipre, una exótica competencia europea.

Así se juega al futbol en la modesta y exótica Liga de Chipre, nueva casa de Memo Ochoa

La Cyprus League es la máxima categoría del futbol chipriota, organizada por la Asociación de Futbol de Chipre y consta de 14 clubes, entre ellos el AEL Limassol, nuevo equipo de Memo Ochoa.

La Liga de Chipre se juega de agosto a mayo, y cada equipo disputa 26 partidos en la temporada regular (ida y vuelta).

Ya en las fases finales, la tabla se divide en dos: los primeros seis juegan un “Championship Play-off, mientras que los restantes ocho disputan el descenso.

El campeón de la Liga de Chipre, nueva casa de Memo Ochoa, va a la fase de clasificación de la Champions League, el segundo a la Europa League y el tercero y cuarto a la Europa Conference League.

¿Cuáles son los equipos más dominantes en la Liga de Chipre?

Los equipos más dominantes históricamente en la Liga de Chipre, nueva casa de Memo Ochoa, son el APOEL Nicosia, con 29 ligas ganadas, y el Omonia Nicosia, con 21 ligas en su cuenta.

El Anortosis Famagusta ha ganado 13 ligas en Chipre, mientras que el nuevo equpo de Memo Ochoca, el AEL Limassol, suma 6 ligas.

¿Qué lugar ocupa la Liga de Chipre en el panorma mundial

La Liga de Chipre, nueva casa de Memo Ochoa, ocupa el puesto número 17 entre todas las asociaciones europeas, con un coeficiente promedio de 29.037 puntos según el ranking de la UEFA.

Ese nivel le permite a la Liga de Chipre clasificar a la Champions League al campeón, y dar hasta tres plazas más para torneos europeos menores, reto al que podría aspirar Memo Ochoa.