Gianni Infantino respondió a las críticas sobre la organización del Mundial 2026, donde algunos detractores acusaron intervención política en la Copa del Mundo.

El presidente de la FIFA lamentó que se intentara “sembrar odio” en lugar de disfrutar los 39 días de competencia, destacando que el Mundial 2026 unió a países más allá de sus diferencias.

Gianni Infantino recordó que el Mundial 2026 dio visibilidad a naciones pequeñas y defendió que millones obtuvieron visas, incluso con la participación de Irán en Estados Unidos pese al conflicto.

Gianni Infantino responde a quiénes criticaron el Mundial 2026

La organización del Mundial 2026 encabezada por Gianni Infantino, llevó a las críticas de varios que argumentaban intromisión política en el deporte, siendo uno de ellos Joseph Blatter.

Ante ello, el presidente de la FIFA expuso un largo texto en sus redes sociales, en donde asegura que mientras había detractores cultivando odio, él, miembros de la Federación y aficionados disfrutaban de una jornada de pasión y amor por el deporte.

Gianni Infantino responde a las crítica del Mundial 2026 (traducida).

Gianni Infantino responde a las crítica del Mundial 2026 (traducida).

Gianni Infantino responde a las crítica del Mundial 2026 (traducida).

Gianni Infantino responde a las crítica del Mundial 2026 (traducida).

Bajo el argumento de un sentimiento de unión pese a las diferencias políticas, recordó que los detractores se perdieron de lo que realmente se vivió en el Mundial 2026.

Gianni Infantino responde a las crítica del Mundial 2026 (traducida).

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Gianni Infantino responde a las crítica del Mundial 2026 (traducida).

Gianni Infantino responde a las crítica del Mundial 2026 (traducida).

Gianni Infantino responde a las crítica del Mundial 2026 (traducida). (@gianni_infantino)

Gianni Infantino responde a las crítica del Mundial 2026 (traducida).

Asimismo, recordó que el Mundial 2026 también se traduce en el reconocimiento del esfuerzo de naciones tan pequeñas que por primera vez tenían visibilidad mundial, brindando un sentido de pertenencia que posiblemente no habían experimentado.

“El futbol une al mundo, y se demostró de forma impresionante este verano”. Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Gianni Infantino responde a las crítica del Mundial 2026 (traducida).

Gianni Infantino responde a las crítica del Mundial 2026 (traducida).

Infantino también sostuvo que mientras que trataba de manchar a la Copa del Mundial mencionando a la cantidad de personas que se les negó la visa, la realidad es que este permiso se les brindó a millones. Además de recordar el ingreso de Irán a Estados Unidos, pese a la guerra.

“Cuando el equipo iraní comenzó a jugar, todos los cánticos en su contra se convirtieron en una solución (...) No se trata de política, el futbol se trata de unidad, no de división”. Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Sin embargo, Gianni Infantino reconoció que pese a las críticas por el Mundial 2026, desde la FIFA celebran que pudieron poner el deporte por encima del odio.

“Nosotros en la FIFA hemos encontrado la nuestra [paz] y la entregamos, entregando la Copa Mundial de la FIFA más excepcional. Que el fútbol se eleve por encima de todo el odio”. Gianni Infantino, presidente de la FIFA.