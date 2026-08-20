La reestructuración institucional de Tigres tras el regreso de Víctor Manuel Vucetich también definió el futuro de Hernán Elizondo, quien se reincorporará de manera formal al equipo Sub-21.

Después de liderar de forma interina a Tigres durante el periodo de transición, la directiva felina decidió que su experiencia y conocimiento se enfoquen en fortalecer las Fuerzas Básicas.

Con este movimiento, Tigres busca consolidar su proyecto formativo y asegurar que el talento juvenil tenga continuidad bajo la guía de un técnico de confianza.

Reorganización en el banquillo de Tigres: Elizondo y Turrubiates

La llegada de Víctor Manuel Vucetich ha detonado ajustes inmediatos en el staff técnico de Tigres para garantizar la operatividad del proyecto.

Club Tigres ha priorizado la estabilidad y el reconocimiento a quienes dieron la cara en los días previos, definiendo la estructura de apoyo de la siguiente manera:

Hernán Elizondo: Tras su labor interina con el plantel estelar, se ha determinado su reincorporación a la estructura de Fuerzas Básicas. Elizondo retomará sus funciones con el equipo Sub-21, un movimiento que refuerza la base formativa del club con personal de confianza.

Carlos Turrubiates: El club ha ratificado su continuidad como auxiliar técnico del primer equipo. Su permanencia asegura un puente de comunicación directo entre la plantilla y el nuevo mando deportivo.

La directiva de Tigres hizo énfasis en agradecer la entrega y el profesionalismo mostrado por ambos elementos durante las jornadas de transición que precedieron al esperado anuncio oficial.