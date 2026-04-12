El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026 enfrenta al Arsenal vs Sporting, el miércoles 15 de abril a las 13 horas.

Partido: Arsenal vs Sporting

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Fase: Partido de vuelta de cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: FOX One

Arsenal vs Sporting: Fecha para ver los cuartos de final de la Champions League 2026

Arsenal vs Sporting juegan el miércoles 15 de abril en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026.

Arsenal vs Sporting: Horario para ver los cuartos de final de la Champions League 2026

A las 13 horas juegan Arsenal vs Sporting en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026.

Arsenal vs Sporting: ¿Dónde ver los cuartos de final de la Champions League 2026?

FOX One transmite el partido Arsenal vs Sporting en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026.

Partido: Arsenal vs Sporting

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Fase: Partido de vuelta de cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: FOX One

Arsenal visitará al Sporting en la Champions (Richard Pelham / AP)

¿Cómo quedaron Sporting vs Arsenal en la ida de cuartos de final de la Champions League 2026?

Arsenal ganó 1-0 al Sporting, el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2026, así que busca sellar su pase en casa, el miércoles 15 de abril.

Esto necesitan Arsenal y Sporting para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026: