El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026 enfrenta al Arsenal vs Sporting, el miércoles 15 de abril a las 13 horas.
- Partido: Arsenal vs Sporting
- Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
- Fase: Partido de vuelta de cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Emirates Stadium
- Transmisión: FOX One
Arsenal vs Sporting: Fecha para ver los cuartos de final de la Champions League 2026
Arsenal vs Sporting juegan el miércoles 15 de abril en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026.
Arsenal vs Sporting: Horario para ver los cuartos de final de la Champions League 2026
A las 13 horas juegan Arsenal vs Sporting en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026.
Arsenal vs Sporting: ¿Dónde ver los cuartos de final de la Champions League 2026?
FOX One transmite el partido Arsenal vs Sporting en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026.
- Partido: Arsenal vs Sporting
- Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026
- Fase: Partido de vuelta de cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Emirates Stadium
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Sporting vs Arsenal en la ida de cuartos de final de la Champions League 2026?
Arsenal ganó 1-0 al Sporting, el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2026, así que busca sellar su pase en casa, el miércoles 15 de abril.
Esto necesitan Arsenal y Sporting para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026:
- Arsenal necesita mantener la ventaja global ante Sporting para ser uno de los semifinalistas de la Champions League 2026
- Sporting necesita ganar por un gol de diferencia para forzar los tiempos extras ante Arsenal.
- Si Sporting gana por más de dos goles de diferencia, avanzará a la siguiente ronda del torneo.