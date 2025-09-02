La Leagues Cup 2025 llegó a su fin luego de que en la final se enfrentarán Seattle Sounders e Inter Miami con marcador de 3-0 favorable al conjunto local y todo terminara con una bronca que incluyó un escupitajo de Luis Suárez sobre un auxiliar rival; sin embargo, antes de eso, hubo una llamativa promoción que incluyó el jersey de Messi.

Y es que Seattle Sounders invitó a sus aficionados a que se acercaran a la tienda del equipo para hacer válida una curiosa promoción en la que tenían que llevar sus jerseys de Messi para que se los cambiaran por uno del equipo local, todo esto con la finalidad de tener el mayor apoyo posible en la final de la Leagues Cup 2025.

La afición tuvo una buena respuesta a la iniciativa de Seattle Sounders y varios se acercaron a la tienda del equipo para intercambiar su jersey de Messi por el del conjunto que a la postre se coronaría como campeón de la Leagues Cup 2025 para sumar el segundo título internacional de su historia.

Cambian camisetas de Messi por las de Paul Rothrock

En un comunicado dirigido a sus aficionados, Seattle Sounders los invitó a cambiar sus camisetas de Messi por las de Paul Rothrock a fin de apoyar la cultura futbolística de la ciudad.

“En una muestra de apoyo al talento local y a la cultura futbolística de Seattle antes de una final internacional, Sounders FC anuncia con orgullo una promoción especial de intercambio de camisetas antes de la muy esperada final de la Leagues Cup 2025 de hoy entre Seattle e Inter Miami CF en Lumen Field. Los aficionados que asistan al partido ahora tienen la oportunidad de intercambiar cualquier camiseta de Lionel Messi del Inter Miami CF por una de Paul Rothrock del Sounders FC, sin costo alguno, hasta agotar existencias”, comentaron.

En las imágenes del intercambio, se pudo ver incluso a niños que intercambiaron sus camisetas de Lionel Messi por la de Paul Rothrock, uno de los referentes de Seattle Sounders y uno de los anotadores en contra de Inter Miami.

🇺🇸



Marketing en su esplendor.



Ayer, Seattle regalaba el jersey del equipo a los hinchas que cambiaran el jersey de Messi.



Acá un niño cambió el suyo y recibió el de Rothrock, autor del 3-0 en la final de la Leagues Cup.



pic.twitter.com/eNNv4CSFu0 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 1, 2025

Inter Miami y Seattle Sounders se reencontrarán pronto

Es importante resaltar que Inter Miami y Seattle Sounders se reencontrarán pronto, esto debido a que dentro de un par de semanas tienen programado su enfrentamiento correspondiente a la temporada de la Major League Soccer.

Será el próximo martes 16 de septiembre cuando Inter Miami reciba en la cancha del Chase Stadium a Seattle Sounders para disputar un encuentro que tendrá todavía las heridas frescas de la final de la Leagues Cup 2025.