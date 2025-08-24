El joven de 19 años Bryan Destin juega con Messi en el Inter Miami y la Selección de Estados Unidos ya lo buscó para que juegue con ellos, pero su corazón le haría representar a México.

Bryan Destin está con el Inter Miami desde 2022 debido a que formó parte del equipo Sub-17 de la Academia del equipo norteamericano. El futbolista contribuyó a que su equipo juvenil llegara a las semifinales de la Generations Adidas Cup.

En dicho torneo, Bryan Destin destacó a tal punto de ser nombrado “Jugador del día” con un doblete ante el Atlanta United.

Para 2022, el joven delantero, que es haitiano, hizo su debut como profesional en el Inter Miami en donde tuvo cuatro apariciones con el cuadro de la MLS, todas entrando como suplente mientras tenía un contrato amateur.

Antes de que iniciara la temporada del 2023, Bryan Destin firmó su primer contrato profesional con el Inter Miami de Messi, equipo que lo destacó como un joven talentoso.

“Estamos muy contentos de ver a Bryan dar este gran paso en su carrera. Bryan es un joven talentoso que ha trabajado duro dentro y fuera de la cancha para llegar hasta aquí, y estamos entusiasmados de ayudarlo a seguir creciendo”, declaró en ese entonces Chris Henderson, Director de Fútbol y Director Deportivo.

Ahora, se reveló que la Selección de Estados Unidos está haciendo todo lo posible para convocar a Bryan Destin, sin embargo, él quiere jugar para México y sí tiene la posibilidad debido a que sus padres son mexicanos y ya se encuentran tramitando su pasaporte.

EXCLUSIVA💣 Bryan Destin, tiene 19 años de edad, juega para Inter Miami.



Representa a la Selección de Haití y Estados Unidos está haciendo todo lo posible por convocarlo; sin embargo él quiere representar a México. Sus padres adoptivos son mexicanos y ya se encuentran

¿Cómo le ha ido a Bryan Destin con la Selección de Haití?

Bryan Destin del Inter Miami ha representado a la Selección de Haití en las categorías juveniles. Se convirtió en el jugador más joven en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2022, con tan solo 16 años.

El joven delantero también ayudó a Haití a superar la fase de grupos del Campeonato Sub-17 de la Concacaf 2023, pues en ese torneo formó parte del 11 inicial en tres de los cuatro partidos que jugó su selección.