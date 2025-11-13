Sergio “Checo” Pérez regresó a las pistas para conducir nuevamente un monoplaza de Fórmula 1, pero esta vez con Cadillac, su nueva escudería para la temporada 2026.

De acuerdo con Motorsport, Checo Pérez realizó pruebas privadas en el circuito de Imola en Italia, a bordo de un Ferrari SF-23 completamente pintado de negro y con la supervisión de Cadillac, quien será su nueva escudería para la próxima campaña de la Fórmula 1.

Dicho encuentro entre Checo Pérez y un automóvil de la Fórmula 1 marca el primer contacto del piloto mexicano con un monoplaza desde el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, última carrera que disputó con Red Bull antes de su salida de la escudería.

Checo Pérez se ha mantenido activo trabajando en el simulador de Cadillac, escudería con la que firmó para convertirse en uno de sus pilotos titulares para la temporada 2026 de la Fórmula 1, año en que la marca debutará oficialmente.

Y es que al tratarse de una nueva escudería, Cadillac utilizó un monoplaza Ferrari SF-23 dentro del programa TPC (Testing Previous Car) para que lo usara Checo Pérez, el cuál permite realizar pruebas con autos de temporadas anteriores.

Sergio Perez drive for the first time for Cadillac in a test with the Ferrari SF-23 at Imola #CadillacF1Team #F1 pic.twitter.com/o24BbxKMIy — Lucho Yoma (@LucianoYoma) November 13, 2025

Fueron alrededor de 30 integrantes de Ferrari que trabajaron junto a 20 miembros de Cadillac en la preparación de los boxes 16 y 17 del circuito de Imola y aunque se intentó mantener la prueba en secreto, la noticia terminó filtrándose.

Sergio Perez ➡️ SF-23 ➡️ back on track



📽️ Federico Basile Ph @ FB-PhotoImages pic.twitter.com/soRckAndxP — The Race (@wearetherace) November 13, 2025

¿Cuándo debutará Checo Pérez en la Fórmula 1?

Checo Pérez compartirá equipo con Valtteri Bottas en Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Cadillac será el onceavo equipo en la parrilla de la Fórmula 1 a partir del próximo año, por lo que Checo Pérez y Valtteri Bottas está programado que debuten el 8 de marzo de 2026 en el Gran Premio de Australia.