Uno de los momentos que se han viralizado en internet fue en el que Javier Aguirre, director técnico de México, le gritó “fuck you” a Anthony Gordon, futbolista de la selección de Inglaterra, el pasado domingo 5 de julio, el cual ya contestó y consideró un halago.

“Con toda… la tensión que rodeaba al partido, fue un momento divertido, acababa de dejar en ridículo al lateral (Jorge Sánchez) por la banda, así que fue una especie de cumplido por su parte… así es como lo tomé” Anthony Gordon

El jugador ya le respondió tras el video que ha dado la vuelta al mundo en el marco del Mundial 2026 y en el que se observa que ambos ríen en complicidad.

Anthony Gordon expuso que la dinámica de intercambio entre los ingleses con los mexicanos se dio en un marco de diversión durante todo el juego pues Javier Aguirre se la pasó hablando con los ingleses todo el juego y que eso le gustó.

Javier Aguirre bromeó con Anthony Gordon y Jude Bellingham

El grito de “fuck you” a Anthony Gordon fue precedido de un intercambio con Jude Bellingham en el que bromeo al pedirle su camiseta cuando terminara el partido para regalársela a su suegro.

No obstante, esa camiseta terminó con Gilberto Mora pues Bellingham le pidió la suya y lo consoló ante la derrota 3-2.

Cabe recordar que otro momento amistoso en el partido México vs Inglaterra se dio entre Jude Bellingham y Erik Lira cuando se alejaban abrazados de la zona en la que Raúl Jiménez iba a tirar un penal.

Posteriormente, Bellingham reconoció el desempeño de Erik Lira como mediocampista, de la misma manera que su técnico, Thomas Tuchel, lamentó ser ellos quienes eliminaran a México siendo un equipo “competitivo”.

México incluye a Inglaterra entre sus nuevos amigos mundialistas

Otros acercamientos amistosos fueron los que se dieron entre México e Inglaterra a la salida del estadio Ciudad de México en el que mexicanos reconocieron la victoria de los ingleses.

En redes sociales sociales se han difundido videos en los que aficionados ingleses dijeron no sentirse en peligro y por el contrario se sintieron arropados por el público mexicano.