Tras quedarse afónico por cantar a todo pulmón Wonderwall de Oasis tras la victoria de Inglaterra sobre México en la ronda de los octavos de final del Mundial 2026, Harry Kane ha recuperado la voz.

Vía X, Harry Kane, de 32 años de edad, publicó un breve video de sí mismo para agradecer lo que llamó “una noche perfecta”.

El delantero inglés se dijo feliz y satisfecho de haber sido parte de un partido tan especial y es que desde que se percató del ambiente que se vivía en Estado Banorte, se sintió emocionado.

Para el jugador, enfrentarse a México fue “icónico“ debido a que a nivel personal, tanto para Los Tres Leones, representó un gran reto superar la adversidad.

Para que esto fuera posible, la selección se alineó, cubrieron cada espacio para reducir la posibilidad de que México se impusiera.

“Lo que es simplemente increíble es ser parte, para ser honesto. Es uno de mis juegos favoritos en la contienda, sin duda”, reiteró. Harry Kane

Finalmente, agradece el esfuerzo y desempeño de sus compañeros, del personal técnico, así como el apoyo de la afición ya que muchos se desvelaron para ver el partido en el que Inglaterra dejó fuera a México del Mundial 2026.

“Muchas gracias, nos recuperaremos ahora. Nos calmamos. Tenemos un par de días de relajación y nos prepararemos para una pelea masiva, así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos pronto” Harry Kane

Voice is back! 😂 Reflecting on an incredible night in Mexico… 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/YdCQo1XGoB — Harry Kane (@HKane) July 6, 2026

Inglaterra vs Noruega

La justa deportiva se complica, sube el nivel. Tras vencer al Tri, Inglaterra se enfrentarán a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.

Los Vikingos Rojos y Los Tres Leones se enfrentarán el sábado 11 de julio a las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido en el que se peleará el pase a las semifinales se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.