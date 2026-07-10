Jannik Sinner vs Alexander Zverev se miden en la final de Wimbledon 20265, el domingo 12 de julio. ESPN y Disney+ transmiten a las 9 horas.

Jannik Sinner, el número uno del mundo dejó en el camino a Novak Djokovic y va por otro Grand Slam para consolidarse como el número uno del mundo en el tenis.

Alexander Zverev jugará por otro gran trofeo, esta vez en la final de Wimbledon, un mes después de ganar su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia.

Evento: Wimbledon 2026

Juego: Jannik Sinner vs Alexander Zverev

Fase: Final varonil

Fecha: Domingo 12 de julio de 2026

Horario: 9 horas

Sede: Londres, Inglaterra

Transmisión: Disney+ y ESPN

Jannik Sinner es el mejor tenista del mundo (@atptour)

Jannik Sinner vs Alexander Zverev: Hora para ver la final de Wimbledon 2026

Jannik Sinner y Alexander Zverev saltarán a la cancha central de Wimbledon a partir de las 9 horas, tiempo del centro de México, para jugar la final del Grand Slam de tenis.

Jannik Sinner vs Alexander Zverev: Canal para ver la final de Wimbledon 2026

Las plataformas Disney+ y ESPN transmitirán la final de Wimbledon 2026: Jannik Sinner vs Alexander Zverev.

Evento: Wimbledon 2026

Juego: Jannik Sinner vs Alexander Zverev

Fase: Final varonil

Fecha: Domingo 12 de julio de 2026

Horario: 9 horas

Sede: Londres, Inglaterra

Transmisión: Disney+ y ESPN

Alexander Zverev llega en su mejor momento a la final de Wimbledon 2026 (Christophe Ena / AP Photo/Christophe Ena)

¿Cómo llegaron Jannik Sinner y Alexander Zverev a la final de Wimbledon 2026?

Jannik Sinner llegó a la final de Wilbledon 2026 luego de derrotar al histórico Novak Djokovic por 6-4 6-4 y 6-4.

Alexander Zverev, por su parte, eliminó al británico Arthur Fery por 7-6 (0) 6-2 y 6-4.

En la final de Wimbledon 2026, Jannik Sinner es el favorito para defender el título, pero Zverev llega en gran forma al juego.