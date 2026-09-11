La posible salida de Andoni Zubizarreta del Atlas amenaza con sacudir el proyecto deportivo que el club comenzó a construir tras el cambio de administración.

A tan solo unos meses de haber asumido como vicepresidente deportivo, el exdirectivo español habría presentado su renuncia debido a diferencias internas relacionadas con la toma de decisiones y la planificación de fichajes.

Aunque Atlas aún no confirma oficialmente su partida, los reportes apuntan a un distanciamiento con la directiva que podría derivar en una reestructuración dentro del área deportiva del equipo de Jalisco.

Andoni Zubizarreta

Renuncia de Andoni Zubizarreta de Atlas será por diferencias en la gestión

Aunque de momento solo hay reportes no oficiales, la razón detrás de la salida de Andoni Zubizarreta del Atlas, obedece a su inconformidad con las formas de trabajo aplicadas por la directiva.

Entre ellas, el hacer contrataciones sin consultar primero con Andoni Zubizarreta, siendo la llegada de Elías Montiel al Atlas lo que terminó por molestar al español.

Si bien participó en la confección del plantel incorporando a futbolistas como Ryan Mmaee, Duk, Luís Esteves, Milton Valenzuela, Tiago Gouveia y Jorge Sánchez, las fricciones se intensificaron por el gasto de recursos.

Recordemos que Atlas pagó 12 millones de dólares por Elías Montiel, más 3 millones de bono si cumple con las expectativas del equipo.

Algo que al parecer no fue aprobado por el ex portero español, sintiendo que en realidad no era considerado en la estructuración de la plantilla.

Andoni Zubizarreta (Instagram/@luiscarrasco.name)

Andoni Zubizarreta tuvo problemas con Atlas desde el inicio

La gestión de Andoni Zubizarreta en Atlas fue problemática desde el inicio, pues tuvo que lidiar con la salida del director técnico Diego Cocca.

Para posteriormente tener diferencias en la manera de gestionar el equipo, así como las contrataciones que Atlas ha llevado a cabo desde que se abrieron los fichajes en la Liga MX.

Andoni Zubizarreta llegó a Atlas en junio de 2026, luego que el equipo fuera vendido a Grupo PRODI, siendo presentado como la máxima figura para encabezar la planeación y construcción del proyecto deportivo.

Sin embargo, menos de medio año después, quedaría simplemente como Asesor Estratégico de la Presidencia Ejecutiva, tarea que realizaría desde Europa.

Quedando así solo vinculado “de nombre” al equipo, el cual tendría que buscar una nueva cara ejecutiva de manera inmediata.