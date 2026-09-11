Santiago Bueno, la nueva adquisición de la Liga MX, es parte de una familia con gran pasión por el futbol. Su hermano mayor, Gastón Bueno, es exjugador del Racing de Montevideo, y su primo es Gonzalo Bueno, exjugador de Danubio y Nacional.

Así como es sobrino del director técnico, Gustavo Bueno. Sin embargo, en la cancha no destaca por su árbol genealógico.

Antes de llegar a México, procedente del Wolverhampton de Inglaterra, para integrarse al Club América por el torneo Apertura 2026, el defensa central jugó más de 248 partidos oficiales en clubes europeos y la selección nacional.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Santiago Bueno? Futbolista de Uruguay

Santiago Ignacio Bueno Sciutto es un futbolista profesional de Montevideo, Uruguay, con nacionalidad italiana.

A lo largo de 9 años de carrera, desde su fichaje por las divisiones inferiores del F. C. Barcelona en 2016, destaca por su solidez en el juego aéreo y su fortaleza en los duelos defensivos.

Entre sus logros deportivos destaca su participación en:

Campeonato Sudamericano Sub-20 (2017)

UEFA Youth League (2017/2018)

Campeonato Uruguayo

Ha jugado con la Selección de Uruguay; sin embargo, aunque fue convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026, no tuvo minutos de juego.

Santiago Bueno (@santiagobuenoo / Instagram)

¿Qué edad tiene Santiago Bueno? Futbolista de Uruguay

Santiago Bueno nació el 9 de noviembre de 1998 por lo que actualmente tiene 27 años.

¿Quién es la esposa de Santiago Bueno? Futbolista de Uruguay

Santiago Bueno está casado con la patinadora artística y profesora, Florencia Operti, de 27 años.

Santiago Bueno (@santiagobuenoo / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Santiago Bueno? Futbolista de Uruguay

Santiago Bueno nació bajo el signo zodiacal de Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Santiago Bueno? Futbolista de Uruguay

Santiago Bueno no tiene hijos.

¿Qué estudió Santiago Bueno? Futbolista de Uruguay

Santiago Bueno no cuenta con estudios formales ya que gran parte de su vida la ha dedicado al futbol. Debutó como jugador profesional a los 17 años.

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¿En qué ha trabajado Santiago Bueno? Futbolista de Uruguay

Santiago Bueno se formó en las fuerzas básicas de Peñarol, club al que ingresó en 2012.

se formó en las fuerzas básicas de Peñarol, club al que ingresó en 2012. En 2016, pasó directamente a Europa sin debutar oficialmente en la primera división uruguaya. Fue fichado por el FC Barcelona B.

Por su buen desempeñó ingresó en calidad de préstamo al C.F Peralada, donde permaneció de 2018 a 2019.

De 2019 a 2023 fue parte del Girona FC, con el que jugó 120 partidos.

En agosto de 2023 fue fichado por el Wolverhampton Wanderers F.C.

Ha jugado en la Selección de Uruguay de forma habitual.

Recientemente, en calidad de préstamo por un año, se incorporó como refuerzo al Club América para el Apertura 2026.