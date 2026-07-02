Atlas FC anunció una nueva etapa institucional con la integración de una renovada estructura directiva encabezada por PRODI Sports & Entertainment Group (PSEG), proyecto que busca fortalecer el crecimiento deportivo, comercial y social de la organización a largo plazo.

Esta transformación, forma parte de una estrategia enfocada en consolidar un modelo de gestión con estándares internacionales y una visión orientada al desarrollo integral del club.

La nueva estructura directiva de Atlas FC incluye a Gerardo Casanova Morales y Andoni Zubizarreta. (cortesía. )

Gerardo Casanova Morales asumirá la Presidencia Ejecutiva de Atlas FC

Como parte de la nueva organización, Gerardo Casanova Morales, CEO de PRODI Sports & Entertainment Group, será responsable de encabezar la estrategia institucional y coordinar la ejecución del nuevo proyecto que impulsa la organización.

La directiva señaló que uno de los principales objetivos será fortalecer el club tanto dentro como fuera de la cancha mediante inversiones en infraestructura, tecnológica, innovación y experiencia para los aficionados.

Andoni Zubizarreta liderará el proyecto deportivo y Diego Cocca continuará su dirección en Atlas FC

En el ámbito deportivo, Atlas FC confirmó la incorporación de Andoni Zubizarreta como vicepresidente deportivo.

El directivo tendrá bajo su responsabilidad la supervisión del primer equipo, las fuerzas básicas, el fútbol femenil, las áreas de scouting, la metodología de trabajo y el desarrollo de talento.

La llegada de Andoni Zubizarreta como vicepresidente deportivo forma parte de la estrategia para fortalecer la estructura deportiva y consolidar una visión de largo plazo para la institución.

La organización también ratificó la permanencia de Diego Cocca como director técnico del primer equipo, destacando que que la continuidad de Diego Cocca como director técnico del primer equipo aporta conocimiento institucional y estabilidad para la construcción del nuevo proyecto deportivo.

La directiva considera que la experiencia del estratega representa una base importante para alcanzar los objetivos planteados durante esta nueva etapa.

La nueva estructura directiva de Atlas FC incluye a Gerardo Casanova Morales y Andoni Zubizarreta. (cortesía. )

Atlas FC apuesta por crecimiento e innovación institucional

La nueva estructura contempla además la incorporación de Urgel Martins como vicepresidente de Operaciones y la continuidad de Álvaro Rulfo como director Comercial.

Asimismo, Atlas FC informó que próximamente dará a conocer los nombramientos correspondientes a las direcciones de Administración y Finanzas, así como de Marketing y Comunicaciones.

Atlas FC explicó que trabajará bajo un modelo matricial que combinará la autonomía operativa del club con las capacidades de PRODI Sports & Entertainment Group, con el objetivo de impulsar el crecimiento institucional, fortalecer su desarrollo deportivo y consolidarse como una de las organizaciones deportivas más relevantes de Latinoamérica.