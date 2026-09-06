Atlas vs Atlante cerraron con las acciones sabatinas en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, en partido que terminó con empate en el Estadio Jalisco.

El partido Atlas vs Atlante fue uno de los tres juegos programados el sábado 5 de septiembre, como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Atlas 1-1 Atlante

Atlas llegó a 13 puntos en el segundo lugar general, mientras que Atlante suma 7 unidades en la posición 14 de la competencia.

Atlas vs Atlante: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Atlas llegó a la Jornada 7 de la Liga MX en un gran momento bajo la dirección técnica de Hernán Crespo.

Atlante encaró con seis puntos en su cuenta la complicada visita a la cancha del Estadio Jalisco, en una primera temporada de regreso a la Liga MX con Miguel Herrera en la banca.

Goles del partido Atlas vs Atlante:

Minuto 7: Gol de Luis Esteves para abrir el marcador con el Atlas 1-0 Atlante.

Minuto 48: Gol de Martín Sarrafiore para empatar el Atlas 1-1 Atlante

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Atlante en la Liga MX?

Atlas visita en un gran partido a Toluca el sábado 12 de septiembre, con el Estadio Nemesio Diez como escenario.

Atlante será de los equipos encargados de abrir las acciones de la Jornada 8, el viernes 11 de septiembre recibiendo a Pachuca.