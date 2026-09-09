El mercado de fichajes de la Liga MX entra en sus últimas horas y varios clubes aún buscan cerrar incorporaciones de cara al Apertura 2026.

Con la fecha límite cada vez más cerca, equipos como América, Cruz Azul, Tigres y Toluca mantienen negociaciones para reforzar sus plantillas antes de que concluya el periodo de registros.

Una vez cerrada la ventana, las instituciones ya no podrán sumar nuevos jugadores para el torneo en curso, por lo que los próximos días serán decisivos para concretar movimientos y definir las plantillas definitivas.

América mantiene el ritmo de líder tras la Jornada 6 del Apertura 2026 (mexsport / -Mexsport Agency-)

¿Cuándo y a qué hora cierra el mercado de fichajes Liga MX?

El mercado de fichajes Liga MX cierra el próximo 9 de septiembre a las 11:59 p.m. para jugadores de la misma Liga, y el 11 de septiembre a las 7:00 p.m. para jugadores extranjeros.

Es decir, equipos que busquen refuerzos en el mercado de fichajes Liga MX dentro de los equipos que la conforman, tienen que registrarlos antes del 9 de septiembre a las 11:59 p.m.

Mientras que los que estén en conversaciones con jugadores en otras ligas del mundo, tienen hasta el 11 de septiembre a las 11:00 p.m. para hacer el registro.

Una vez pasadas esas dos fechas y horarios, ninguno de los 18 equipos del torneo mexicano podrá optar por un nuevo refuerzo para el Apertura 2026.

Todas las instituciones que aún estén negociando un traspaso, deben de darse prisa para cerrar los acuerdos pendientes.

Santos y Tigres suman un punto en la Jornada 6 de la Liga MX. (Jesus Cisneros / MEXSPORT)

¿Cuándo se volverá a abrir el mercado de fichajes Liga MX?

Si los equipos del Apertura 2026 no logran fichar a sus refuerzos antes de que cierre el mercado de fichajes Liga MX, tendrán que esperar hasta enero de 2027.

Será hasta el primer mes de 2027 que se volverá a abrir el mercado de fichajes Liga MX, lo que significa que dichos refuerzos servirán; pero para el próximo torneo.

De ahí que lo cerca de la fecha límite para el Apertura 2026 pone presión en algunas de las instituciones que no han confirmado los traspasos que se han rumorado en los últimos días.

Hasta donde se sabe, América, Toluca, Cruz Azul y Tigres son los equipos que aún están con propuestas sobre la mesa con distintos jugadores y equipos.