Atlas vs Querétaro abrieron la actividad sabatina en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado a favor de los Gallos Blancos.

El partido Atlas vs Querétaro fue uno de los cuatro programados para el sábado 28 de agosto en la Jornada 6 de la Liga MX.

Marcador: Atlas 1-3 Querétaro

Atlas vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Atlas vs Querétaro salieron en busca de la victoria en la Jornada 6 del Apertura 2026, con el objetivo de acercarse a los primeros lugares del torneo.

Al minuto 52, Nicolás Capasso del Atlas llegó tarde a una disputa y terminó impactando directamente el tobillo de Parra, acción por la que fue expulsado.

Situación que aprovechó el Querétaro para tomar ventaja en el marcador y sumar los tres puntos.

Goles del partido de la Jornada 6 Atlas vs Querétaro:

Minuto 39: Gol de Santiago Homenchenko. Penalti para el Querétaro 1-0 Atlas.

Minuto 42: Autogol de Carlo Adriano que empata el marcador Atlas 1-1 Querétaro.

Minuto 70: Gol de Santiago Homenchenko para regresar la ventaja al Querétaro 2-1 Atlas.

Minuto 76: Carlos Adriano sella el triunfo de Querétaro 3-1 Atlas

Atlas sufrió con el Querétaro y cargó con la derrota (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Querétaro en la Liga MX?

Atlas y Querétaro regresan a la actividad en la Jornada 7 de la Liga MX, que inicia el viernes 4 de septiembre.

Atlas vs Atlante y Rayados vs Querétaro se miden el sábado 5 de septiembre en la continuación de la Jornada 7 del Apertura 2026.