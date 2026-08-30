Atlas vs Querétaro abrieron la actividad sabatina en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado a favor de los Gallos Blancos.
El partido Atlas vs Querétaro fue uno de los cuatro programados para el sábado 28 de agosto en la Jornada 6 de la Liga MX.
Marcador: Atlas 1-3 Querétaro
Atlas vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Atlas vs Querétaro salieron en busca de la victoria en la Jornada 6 del Apertura 2026, con el objetivo de acercarse a los primeros lugares del torneo.
Al minuto 52, Nicolás Capasso del Atlas llegó tarde a una disputa y terminó impactando directamente el tobillo de Parra, acción por la que fue expulsado.
Situación que aprovechó el Querétaro para tomar ventaja en el marcador y sumar los tres puntos.
Goles del partido de la Jornada 6 Atlas vs Querétaro:
- Minuto 39: Gol de Santiago Homenchenko. Penalti para el Querétaro 1-0 Atlas.
- Minuto 42: Autogol de Carlo Adriano que empata el marcador Atlas 1-1 Querétaro.
- Minuto 70: Gol de Santiago Homenchenko para regresar la ventaja al Querétaro 2-1 Atlas.
- Minuto 76: Carlos Adriano sella el triunfo de Querétaro 3-1 Atlas
¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Querétaro en la Liga MX?
Atlas y Querétaro regresan a la actividad en la Jornada 7 de la Liga MX, que inicia el viernes 4 de septiembre.
Atlas vs Atlante y Rayados vs Querétaro se miden el sábado 5 de septiembre en la continuación de la Jornada 7 del Apertura 2026.