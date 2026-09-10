Atlas cerró uno de los movimientos más llamativos de último momento en el mercado de fichajes del Apertura 2026 con la incorporación de Elías Montiel, mediocampista que llega procedente de Pachuca tras una compleja negociación entre ambas directivas.

El acuerdo se concretó apenas horas antes del cierre de registros, luego de que el conjunto rojinegro aceptara las condiciones económicas exigidas por los Tuzos.

Con este fichaje, Atlas apuesta por reforzar una de sus posiciones clave y sumar talento joven con proyección para el resto del torneo.

Elías Montiel, jugador del Pachuca. (Carlos Zepeda / MEXPSORT)

Atlas abrió la cartera para el traspaso de Elías Montiel desde Pachuca

El traspaso de Elías Montiel de Pachuca a Atlas requirió que los rojinegros abrieran la cartera, pues la directiva de Hidalgo puso un alto costo al jugador.

Para hacerse con los servicios de Elías Montiel, Atlas le dio a Pachuca 12 millones de dólares; además de prometer un bono de otros 3 millones dependiendo los resultados.

Si el jugador cumple con las expectativas de los de Jalisco, al final sería un traspaso de 15 millones de dólares, uno de los más altos del mercado de fichajes del Apertura 2026.

Siendo esa la razón por la que las negociaciones no avanzaban entre las dos partes y que todo se definiera unas otras antes del cierre de los fichajes de la Liga MX.

Se espera que el jugador reporte con los de Guadalajara en breve, para ser parte de la alineación en las próximas jornadas del torneo.

Elias Montiel y Milton Delgado en el México vs Argentina. (MexSport via Photosport / MexSport via Photosport)

Elías Montiel buscaba su salida del Pachuca a Atlas

Desde que iniciaron la negociaciones, Elías Montiel estuvo de acuerdo con su traspaso de Pachuca a Atlas, pues no estaba cómodo con su actual posición en el equipo.

De acuerdo con varios reportes, Elías Montiel no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaba Benjamín Mora en relación a su lugar con los Tuzos.

Con su llegada a Atlas espera tener un mejor trato, lo cual lo lleve a avanzar en su carrera profesional, pues se sentía un poco estancado en su anterior equipo.

Esto se verá cuando sea lo veamos en la cancha en ls próximas jornadas del torneo, cuando se realicen todos los trámites que completen el traspaso.