Andoni Zubizarreta es un exfutbolista español y actual director deportivo de Atlas FC.

Tras la salida de Diego Cocca como DT de Atlas FC, Andoni Zubizarreta estaría perfilando la lista de posibles entrenadores para el equipo.

¿Quién es Andoni Zubizarreta? Director deportivo de Atlas FC

Andoni Zubizarreta Urreta es un exfutbolista y actual director deportivo de Atlas FC.

Ha sido director deportivo de Olympique de Marsella, F.C. Barcelona y el Athletic Club.

Andoni Zubizarreta (DAVID LEAH / MEXSPORT)

¿Qué edad tiene Andoni Zubizarreta?

Andoni Zubizarreta nació el 23 de octubre de 1961; 64 años de edad.

¿Quién es la esposa de Andoni Zubizarreta?

Andoni Zubizarreta está casado con Ane Barrutia.

¿Qué signo zodiacal es Andoni Zubizarreta?

Andoni Zubizarreta es Escorpio.

¿Cuántos hijos Andoni Zubizarreta?

Andoni Zubizarreta tiene 3 hijos:

Markel

Luken

Jone

Andoni Zubizarreta (Instagram/@luiscarrasco.name)

¿Qué estudió Andoni Zubizarreta?

Andoni Zubizarreta inició su carrera como futbolista desde muy joveny se ha especializado en la gestión y dirección deportiva en instituciones como Columbia Business School.

¿En qué ha trabajado Andoni Zubizarreta?

Andoni Zubizarreta inició su carrera como futbolista en 1978 en el equipo Alavés Aficionados y fue considerado como una promesa del fútbol español.

Fue portero de Athletic y fue uno de los líderes del F.C. Barcelona y su portero por más de 8 años.

Se despidió del fútbol profesional en el Mundial de 1998; posteriormente inició su carrera como director deportivo del Athletic Club durante tres temporadas.

En julio de 2010 fue nombrado director deportivo del F.C. Barcelona y ocupó el cargo durante 4 años.

Actualmente, Andoni Zubizarreta es director deportivo de Atlas F.C y trascendió que estaría involucrado en la salida de Diego Cocca como entrenador.

Andoni Zubizarreta estaría en busca del nuevo entrenador de Atlas y actualmente el DT interino del equipo es Antonio Solana.