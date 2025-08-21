Anderlecht y AEK se enfrentaron en el partido de ida del playoff por un boleto en la Conference League en un partido con tintes mexicanos, pues en el conjunto belga juega el Chino Huerta y en el griego está Orbelín Pineda.

Luego de haber dejado fuera al Sheriff y al Aris Limassol respectivamente, Anderlecht y AEK se enfrentaron en el Lotto Park de Bélgica en búsqueda de uno de los últimos lugares en la Conference League de esta temporada.

Además, tanto el Chino Huerta como Orbelín Pineda tuvieron varios minutos en el encuentro que definirá cuál de los dos mexicanos en el futbol europeo se mete al torneo continental donde estarán equipos como Olympique de Lyon, Roma o Aston Villa.

Anderlecht vs AEK: Resumen del choque entre Chino Huerta y Orbelín Pineda en la Conference League

Este jueves se llevó a cabo el primer partido del cruce entre Anderlecht del Chino Huerta y AEK de Orbelín Pineda por un lugar en la Conference League pero nadie sacó ventaja, pues terminaron empatados 1-1.

Anderlecht comenzó ganando el partido con un golazo de Kasper Dolberg al minuto 21 del primer tiempo, por lo que parecía que el equipo del Chino Huerta iba a hacer valer la localía para quedarse con el boleto a la Conference League.

🇩🇰 SCREAMER FROM KASPER DOLBERG

1-0 💜✨️ pic.twitter.com/yBCWZyT0sC — Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) August 21, 2025

Sin embargo, luego del ingreso de Orbelín Pineda en el medio tiempo, el AEK de Atenás mostró otra cara y en una jugada tras una serie de rebotes, Niclas Eliasson igualó el partido en el Lotto Park.

🟣⚪️ Anderlecht 1-1 AEK Athens 🟡⚫️



⚽️ Niclas Eliasson



75' - A goal from Eliasson put the away side level near the final stages of the game



pic.twitter.com/yclwJ9ShP4 — FTBL Core ⚡️⚽️ (@FTBLCore) August 21, 2025

En la recta final del partido, el conjunto griego se quedó en inferioridad numérica debido a que el centrocampista originario de Komotiní, Petros Mantalos, fue expulsado del juego por doble amarilla.

Anderlecht vs AEK: ¿Cuándo se define el boleto a la Conference League entre Chino Huerta y Orbelín Pineda?

Luego de que Anderlecht y AEK empataron en el partido de ida en el Lotto Park, todo se definirá el próximo jueves 28 de agosto, cuando el equipo de Orbelín Pineda reciba al del Chino Huerta en la OPAP Arena.

Chino Huerta vs Orbelin Pineda in today’s UEFA Conference League match between Anderlecht and AEK Athens. 🇧🇪🇬🇷 @barracudo



🇲🇽🤝🏼🇲🇽 pic.twitter.com/myfT2JYrSY — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 21, 2025

Si bien resulta atractivo ver a dos futbolistas mexicanos enfrentarse en el viejo continente, la mala noticia es que uno de ellos quedará eliminado y no lo veremos competir esta temporada en la Conference League.