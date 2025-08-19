Un grande de Brasil, Inter de Porto Alegre, está cerca de hacerse de los servicios de una de las joyas de Pumas y una de las piezas angulares de Efraín Juárez.

Si de por sí, Pumas no atraviesa un buen momento en la Liga MX, con la posible baja de su estrella sería peor. Actualmente están en el lugar 13 de la tabla, 2 empates y una derrota les ha dado apenas 5 puntos en 5 jornadas.

Además, su rendimiento en la Leagues Cup quedó a deber. Aunque se debe decir que estuvieron cerca de clasificar a los cuartos de final, pero una derrota con Inter Miami se los negó.

Alarma en C.U: Inter de Porto Alegre le quitaría a una de sus joyas a los Pumas

Como vimos, Inter de Porto Alegre le podría quitar una de sus estrellas a Pumas. Estamos hablando de José Caicedo, el contención del equipo.

En medios brasileños, reportan que el Internacional de Porto Alegre está interesado por José Caicedo, al parecer ofrecieron 4 millones de dólares a Pumas y eso es un problema.

Resulta que el colombiano tiene contrato con los Universitarios hasta 2027. Además, según Transfermarkt, tiene un valor de 5 millones de euros. Por lo que hay una alta cláusula de rescisión.

Otra cosa a destacar es la confianza que le tiene Efraín Juárez a Caicedo. En este Apertura 2025 ha sido titular en todos los partidos, lo mismo en la Leagues Cup.

José Caicedo con Pumas (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Los fichajes de Pumas que prometen darle un giro al mal momento

Si bien Pumas no pasa por un buen momento, los aficionados del equipo se puede ilusionar, pues todavía no tienen un equipo completo.

Y es que hace falta que Aaron Ramsey debute con Pumas, además de ver cómo se desempeña Alan Medina. Para rematar, llevan buscando un 9 matón, y al parecer, JJ Macías sería el elegido. Incluso llegaría pronto.