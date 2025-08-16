El Anderlecht del Chino Huerta se mide con el Dender en la Jornada 4 de la Liga de Bélgica; te decimos cuándo, la hora y el canal para ver al mexicano.

El Anderlecht visita al Dender en busca de seguir entre los mejores equipos de la Liga de Bélgica, donde el mexicano Chino Huerta juega su segunda temporada.

¿Cuándo juega Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica?

El Chino Huerta y el Anderlecht visitan al Dender el domingo 17 de agosto, en la Jornada 4 de la Liga de Bélgica.

Hora para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

A las 5:30 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Dender vs Anderlecht, partido en el que el Chino Huerta busca jugar sus primeros minutos de la temporada en la Liga de Bélgica.

Canal para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en partido de l aLiga de Bélgica

La plataforma DAZN transmitirá el partido Dender vs Anderlecht, en la Jornada 4 de la Liga de Bélgica.

Partido: Dender vs Anderlecht

Fase: Jornada 3 de la Liga de Bélgica

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Horario: 5.30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Florent Beeckmanstadion

Transmisión: DAZN

¿Cómo llega Anderlecht a la Jornada 3 de la Liga de Bélgica?

El Anderlecht del Chino Huerta ha tenido un buen arranque de temporada en la Liga de Bélgica.

Sin embargo, el Chino Huerta y Anderlecht perdieron el invicto en la Jornada 3 de la Liga de Bélgica, por lo que se quedaron en 6 puntos, en el quinto lugar de la competencia.

El Zulte Waregem sorprendió al Anderlecht en la Jornada 3 de la Liga de Bélgica, venciéndolo 3-2, sin el Chino Huerta en la cancha.

¿Cómo quedó el Anderlecht en la tercera ronda de calificación de la Conference League?

El jueves 14 de agosto, el Anderlecht empató 1-1 con el Sheriff en el partido de vuelta de la tercera ronda de calificación de la Conference League.

Con ese empate, el Anderlecht, con el Chino Huerta en la cancha, avanzó al playoff de la Conference League, en busca de un lugar en la ronda final de la competencia.

El Anderlecht recibirá al AEK de Orbelín Pineda en el juego de ida del playoff de la Conference Leaague, el jueves 21 de agosto de 2025.