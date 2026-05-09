América vs Toluca juegan en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria azulcrema, 3-1 sobre las Diablas, en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil, América vs Toluca.
América vs Toluca: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, América vs Toluca es victoria 3-1 para las locales en el Estado Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.
Pronóstico: América 3-1 Toluca
Es decir que el marcador global terminaría 10-2 a favor de América, que así pasaría a la Final de la Liga MX Femenil.
América vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Toluca, en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil.
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Mariela Ramos, Kimberly Rodríguez, Isadora Haas, Karina Rodríguez.
- Medias: Gabriela García, Irene Guerrero y Nancy Antonio.
- Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Sarah Luebbert.
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Karla Martínez, Abby Erceg, Liliana Fernández y Kayla Fernández
- Mediocampistas: Faustine Robert, Blackwood y Amandine Henry
- Delanteras: Diana Guatemala, Eva Jacobson y Eugenie Le Sommer.
América vs Toluca: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil
América vs Toluca juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 10 de mayo de 2026 y será transmitido por Canal Nueve y YouTube.
- Partido: América vs Toluca
- Fase: Vuelta semifinales
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: Canal Nueve y YouTube