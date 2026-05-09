América vs Toluca juegan en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria azulcrema, 3-1 sobre las Diablas, en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil, América vs Toluca.

América vs Toluca: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, América vs Toluca es victoria 3-1 para las locales en el Estado Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

Pronóstico: América 3-1 Toluca

Es decir que el marcador global terminaría 10-2 a favor de América, que así pasaría a la Final de la Liga MX Femenil.

América vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Toluca, en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil.

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Mariela Ramos, Kimberly Rodríguez, Isadora Haas, Karina Rodríguez.

Medias: Gabriela García, Irene Guerrero y Nancy Antonio.

Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse Ferreira y Sarah Luebbert.

América Femenil le pasó por encima a Toluca en el juego de Ida (MEXSPORT / Adrian Macias)

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Karla Martínez, Abby Erceg, Liliana Fernández y Kayla Fernández

Mediocampistas: Faustine Robert, Blackwood y Amandine Henry

Delanteras: Diana Guatemala, Eva Jacobson y Eugenie Le Sommer.

América vs Toluca: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

América vs Toluca juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 10 de mayo de 2026 y será transmitido por Canal Nueve y YouTube.