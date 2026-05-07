Pachuca vs Toluca definen a uno de los semifinalistas en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de vuelta es el sábado 9 de mayo en el Estadio Hidalgo. El pronóstico 2-1 a favor de los Tuzos.
Con gol de Enner Valencia, Pachuca tomó ventaja de 1-0 sobre Toluca en la ida de los cuartos de final de la Liga MX.
Así que, Pachuca necesita mantener la ventaja o empatar el marcador global para avanzar a la siguiente ronda.
Pachuca vs Toluca: Pronóstico en los cuartos de final de Liga MX
Pachuca avanzará a las semifinales del Clausura 2026 luego de ganar 2-1 en casa, y dejar el global con marcador de 3-1 sobre Toluca.
Pronóstico: Pachuca 2-1 Toluca (marcador global 3-1)
Pachuca vs Toluca: Posibles alineaciones en los cuartos de final de Liga MX
Pachuca vs Toluca se miden en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido:
Pachuca:
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Ari Contreras
- Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, Sergio Lenin Rodriguez
- Delanteros: Salomón Rondón
Toluca:
- Portero: Hugo González
- Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís
- Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero, Pavel Pérez
- Delanteros: Sebastián Córdova y Paulinho
Pachuca vs Toluca: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX?
Toluca visita al Pachuca en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. Domingo 10 de mayo; 17 horas por FOX One.
- Partido: Pachuca vs Toluca
- Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One