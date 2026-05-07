Pachuca vs Toluca definen a uno de los semifinalistas en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de vuelta es el sábado 9 de mayo en el Estadio Hidalgo. El pronóstico 2-1 a favor de los Tuzos.

Con gol de Enner Valencia, Pachuca tomó ventaja de 1-0 sobre Toluca en la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Así que, Pachuca necesita mantener la ventaja o empatar el marcador global para avanzar a la siguiente ronda.

Pachuca vs Toluca: Pronóstico en los cuartos de final de Liga MX

Pachuca avanzará a las semifinales del Clausura 2026 luego de ganar 2-1 en casa, y dejar el global con marcador de 3-1 sobre Toluca.

Pronóstico: Pachuca 2-1 Toluca (marcador global 3-1)

Pachuca vs Toluca: Posibles alineaciones en los cuartos de final de Liga MX

Pachuca vs Toluca se miden en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido:

Pachuca:

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Ari Contreras

Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, Sergio Lenin Rodriguez

Delanteros: Salomón Rondón

Salomón Rondón podrá reaparecer con el Pachuca (MEXSPORT / Alex Avalos)

Toluca:

Portero: Hugo González

Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isaís

Mediocampistas: Víctor Arteaga, Fernando Arce, Franco Romero, Pavel Pérez

Delanteros: Sebastián Córdova y Paulinho

Paulinho es la figura del Toluca (MEXSPORT / Adrian Macias)

Pachuca vs Toluca: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX?

Toluca visita al Pachuca en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. Domingo 10 de mayo; 17 horas por FOX One.