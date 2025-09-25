La Jornada 13 de la Liga MX Femenil enfrenta a Tigres vs León en cancha regia; te decimos cuándo y dónde ver el partido.

Tigres es una de las escuadras favoritas para llevarse el campeonato en la Liga MX Femenil, y ante León parte como favorita.

Tigres vs León: ¿Cuándo ver el inicio de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil?

El viernes 26 de septiembre se enfrentan Tigres vs León, en el inicio de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

Dos partidos se jugarán el viernes 26 de septiembre, como parte de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, entre ellos el Tigres vs Léon.

Tigres vs León: ¿Dónde ver el inicio de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil?

Las señales de Amazon Prime Video y FOX Sports transmitirán el partido Tigres vs León, en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

El partido Tigres vs León está programado a las 20 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Tigres vs León

Fase: Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Amazon Prime Video y FOX Sports

¿Cómo va Tigres en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Tigres empató sin goles con FC Juárez en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil en la cancha de las fronterizas.

Con 29 puntos, Tigres ocupa la cima general del Apertura 2025, previo a su partido frente a León.

Las posibilidades de sumar los tres puntos en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil son muchas para Tigres, aunque León intentará dar la sorpresa.

¿Cómo va León en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

León suma 21 puntos en el sexto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, en lo que puede considerarse un buen torneo para las futbolistas de La Fiera.

En la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, León goleó 5-0 a Santos Laguna en calidad de local, por lo que llegarán con mucha confianza al partido ante las Amazonas.