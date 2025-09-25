La Jornada 13 de la Liga MX Femenil continúa con el partido América Femenil vs FC Juárez; te decimos día, hora y canal para verlo.

América Femenil vs FC Juárez será el segundo partido en iniciar como parte de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

América Femenil vs FC Juárez: Día para ver la Jornada 13 de Liga MX Femenil

América Femenil vs FC Juárez se enfrentan el viernes 26 de septiembre en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil.

América Femenil vs FC Juárez: Hora para ver la Jornada 13 de Liga MX Femenil

El partido América Femenil vs FC Juárez en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

América Femenil vs FC Juárez: Canal para ver la Jornada 13 de Liga MX Femenil

Las plataformas ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil, transmitirá el partido América Femenil vs FC Juárez.

Partido: América Femenil vs FC Juárez

Fase: Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega América Femenil al partido de la Jornada 13 en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil?

América Femenil ocupa el tercer lugar de la Liga MX Femenil, tres puntos abajo de Tigres y Pachuca, equipos que comparten la cima de la competencia.

En la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, América Femenil empató 3-3 con Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez, por lo que la escuadra azulcrema está obligada a vencer a FC Juaárez.

¿Cómo va FC Juárez en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil previo al partido contra América?

El FC Juárez, rival de América Femenil en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, se mantiene en el octavo lugar del Apertura 2025 con 19 puntos.

En la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, las Bravas del FC Juárez empataron sin goles con Tigres en calidad de local.