América vs Pachuca protagonizan uno de los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 4-1 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

América 4-1 Pachuca es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.

Pronóstico: América 4-1 Pachuca

América vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Pachuca, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Franco Rossano

Mediocampistas: Israel Reyes, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas y Carlos Álvarez

Delanteros: Miguel Borja y Brian Rodríguez

América domina el Apertura 2026 de la Liga MX (Omar Cajero / MEXSPORT)

Pachuca

Portero: Carlos Moreno.

Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Pedro Budib y Francisco Venegas.

Mediocampistas: Christian Rivera, Alán Bautista, Rodolfo Pizarro, Javier Nicolás Vallejo y Oussama Idrissi.

Delantero: Salomón Rondón

Pachuca ha tenido un torneo muy irregular en la Liga MX (Joseph Maiorana / IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

América vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

América vs Pachuca juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 19:05 horas por ViX y YouTube.