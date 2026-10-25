América vs Pachuca protagonizan uno de los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 4-1 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

América 4-1 Pachuca es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.

Pronóstico: América 4-1 Pachuca

América vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Pachuca, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.

América

  • Portero: Luis Ángel Malagón
  • Defensas: Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Franco Rossano
  • Mediocampistas: Israel Reyes, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas y Carlos Álvarez
  • Delanteros: Miguel Borja y Brian Rodríguez
América domina el Apertura 2026 de la Liga MX
América domina el Apertura 2026 de la Liga MX (Omar Cajero / MEXSPORT)

Pachuca

  • Portero: Carlos Moreno.
  • Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Pedro Budib y Francisco Venegas.
  • Mediocampistas: Christian Rivera, Alán Bautista, Rodolfo Pizarro, Javier Nicolás Vallejo y Oussama Idrissi.
  • Delantero: Salomón Rondón
Pachuca enfrentó a Columbus Crew en la Leagues Cup 2026.
Pachuca ha tenido un torneo muy irregular en la Liga MX (Joseph Maiorana / IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

América vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

América vs Pachuca juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 19:05 horas por ViX y YouTube.

  • Partido: América vs Pachuca
  • Fase: Jornada 14 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
  • Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: ViX, TUDN, Canal 5 y YouTube