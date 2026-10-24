Pumas vs Tigres juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Pumas 3-2 Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.
Pronóstico: Pumas 3-2 Tigres
Pumas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas 3-2 Tigres, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, César Huerta, Uriel Antuna
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco y Mauro Laínez
- Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Henrique Simeone, Diego Lainez, Emiliano Gómez y Ozziel Herrera
- Delantero: Guillermo Martínez
Pumas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Pumas vs Tigres juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 24 de octubre a las 20 horas por ViX, TUDN y Canal 5.
- Partido: Pumas vs Tigres
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5