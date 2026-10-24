Pumas vs Tigres juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Pumas 3-2 Tigres es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.

Pronóstico: Pumas 3-2 Tigres

Pumas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas 3-2 Tigres, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pumas

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
  • Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, César Huerta, Uriel Antuna
  • Delanteros: Juninho y Robert Morales
Pumas cae 3-2 en casa ante San Luis y suma su cuarta derrota en el torneo.
Pumas corre peligro de quedar fuera de la Liguilla (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Tigres

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco y Mauro Laínez
  • Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Henrique Simeone, Diego Lainez, Emiliano Gómez y Ozziel Herrera
  • Delantero: Guillermo Martínez
Tigres se sigue hundiendo en la Liga MX tras perder con León.
Tigres llega tras perder con León (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

Pumas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Pumas vs Tigres juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 24 de octubre a las 20 horas por ViX, TUDN y Canal 5.

  • Partido: Pumas vs Tigres
  • Fase: Jornada 14 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5