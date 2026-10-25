Atlas vs Puebla se enfrentan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-0 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Atlas 2-0 Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.

Pronóstico: Atlas 2-0 Puebla

Atlas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas 2-0 Puebla, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juan José Purata y Elías Montiel

Mediocampistas: Paulo Ramírez, Kevin Zenón y Luís Esteves

Delanteros: Florián Monzón y Ryan Mmaee

Atlas perdió con América en la Jornada 13 (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Vargas y Fernando Monárrez

Mediocampistas: Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Mathias Tomás y Omar Moreno

Delantero: Luisfer Hernández

Puebla tiene pocas posibilidades para llegar a la Liguilla (Carlos Heredia / Carlos Heredia)

Atlas vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Atlas vs Puebla juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 17 horas por ViX y YouTube.