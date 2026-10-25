Atlas vs Puebla se enfrentan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-0 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Atlas 2-0 Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.
Pronóstico: Atlas 2-0 Puebla
Atlas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas 2-0 Puebla, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Atlas vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juan José Purata y Elías Montiel
- Mediocampistas: Paulo Ramírez, Kevin Zenón y Luís Esteves
- Delanteros: Florián Monzón y Ryan Mmaee
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Vargas y Fernando Monárrez
- Mediocampistas: Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Mathias Tomás y Omar Moreno
- Delantero: Luisfer Hernández
Atlas vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Atlas vs Puebla juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 17 horas por ViX y YouTube.
- Partido: Atlas vs Puebla
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: ViX y YouTube