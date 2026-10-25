Atlas vs Puebla se enfrentan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-0 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Atlas 2-0 Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.

Pronóstico: Atlas 2-0 Puebla

Atlas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas 2-0 Puebla, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlas

  • Portero: Camilo Vargas
  • Defensas: Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juan José Purata y Elías Montiel
  • Mediocampistas: Paulo Ramírez, Kevin Zenón y Luís Esteves
  • Delanteros: Florián Monzón y Ryan Mmaee
Atlas gana de visitante al Necaxa en el inicio de la Jornada 12.
Atlas perdió con América en la Jornada 13 (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Puebla

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Vargas y Fernando Monárrez
  • Mediocampistas: Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Mathias Tomás y Omar Moreno
  • Delantero: Luisfer Hernández
Tijuana y Puebla no se hacen daño en la Jornada 12 de la Liga MX.
Puebla tiene pocas posibilidades para llegar a la Liguilla (Carlos Heredia / Carlos Heredia)

Atlas vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Atlas vs Puebla juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 17 horas por ViX y YouTube.

  • Partido: Atlas vs Puebla
  • Fase: Jornada 14 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: ViX y YouTube