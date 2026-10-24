Rayados vs Chivas juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Rayados 2-1 Chivas es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.

Pronóstico: Rayados 2-1 Chivas

Rayados vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Chivas, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.

Rayados

Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: César Garza, Orbelín Pineda y Óliver Torres

Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers

Rayados venció a Puebla en la Jornada 13 de la Liga MX. (Jafet Moz / Jafet Moz)

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Richy Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo. Luis Rey Mejía y Leonel Calderón

Mediocampista: Fernando González, Jordan Carrillo, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez

Delantero: Ricardo Marín

Rayados vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Rayados vs Chivas juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 24 de octubre a las 19 horas por ViX, TUDN y Canal 5.