Rayados vs Chivas juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayados vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Rayados 2-1 Chivas es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.
Pronóstico: Rayados 2-1 Chivas
Rayados vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Chivas, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Necaxa vs FC Juárez: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX
Rayados
- Portero: Esteban Andrada
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: César Garza, Orbelín Pineda y Óliver Torres
- Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Richy Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo. Luis Rey Mejía y Leonel Calderón
- Mediocampista: Fernando González, Jordan Carrillo, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez
- Delantero: Ricardo Marín
Rayados vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Rayados vs Chivas juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 24 de octubre a las 19 horas por ViX, TUDN y Canal 5.
- Partido: Rayados vs Chivas
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5