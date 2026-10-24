León vs Toluca juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.

León vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

León 3-2 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.

Pronóstico: León 3-2 Toluca.

León vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Toluca, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.

León

Portero: Hugo González

Defensas: Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Alexis Vega y Érick Gutiérrez

Delanteros: Federico Viñas y “Paulinho”

Toluca

Portero: Óscar García

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara y Salvador Reyes

Mediocampistas: José Rodríguez, Daniel Arcila, Jesus Aldair Lara, Rodrigo Echeverría y Edgar Guerra

Delantero: Diber Cambindo

León vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

León vs Toluca juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 24 de octubre a las 17 horas por Fox One.