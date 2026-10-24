León vs Toluca juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-2 en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.
León vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
León 3-2 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.
Pronóstico: León 3-2 Toluca.
León vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Toluca, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.
León
- Portero: Hugo González
- Defensas: Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Alexis Vega y Érick Gutiérrez
- Delanteros: Federico Viñas y “Paulinho”
Toluca
- Portero: Óscar García
- Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara y Salvador Reyes
- Mediocampistas: José Rodríguez, Daniel Arcila, Jesus Aldair Lara, Rodrigo Echeverría y Edgar Guerra
- Delantero: Diber Cambindo
León vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
León vs Toluca juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 24 de octubre a las 17 horas por Fox One.
- Partido: León vs Toluca
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One