América Femenil vs Santos se enfrentan en el cierre de la Jornada 8 de la Liga MX femenil; te compartimos la hora y canal para ver el partido.

América Femenil vs Santos le darán cerrojazo a la actividad de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, el jueves 28 de agosto.

América Femenil vs Santos: Hora para ver el partido de la Liga MX Femenil

A las 19 horas, tiempo del América Femenil vs Santos, en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, el jueves 28 de agosto.

América Femenil vs Santos: Canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

La plataforma de ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil serán las señales en la que se podrá ver el partido América Femenil vs Santos, en la Jornada 8.

¿Cómo llega América Femenil a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

América Femenil venció 3-2 a Pumas en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, para afianzarse en el liderato general con 21 puntos.

Antes de enfrentar el Campeonas Tour 2025 contra el FC Barcelona, el domingo 24 de agosto, América Femenil visitó al Alajuelense en la Concacaf W Champions Cup 2025.

En el primer partido de la Fase de Grupos de la Concacaf W Champions Cup 2025, América Femenil sacó el empate sin goles.

Contra Santos, el América Femenil es amplio favorito para sumar otros tres puntos en la competencia.

¿Cómo llega Santos a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

Santos perdió en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, cuando visitó a Rayadas en el Estadio BBVA.

Con marcador de 1-3, las laguneras no pudieron sumar en territorio regio y buscarán recuperar terreno en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Con 4 puntos, Santos ocupa el lugar 14 en la tabla general de la Liga MX Femenil.