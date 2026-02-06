El futbolista del Real Betis, Álvaro Fidalgo, oficialmente ya puede jugar con la Selección Mexicana, gracias a que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) envió la documentación necesaria para el cambio del jugador.

La duda que existía alrededor de Álvaro Fidalgo era si el futbolista de 28 años de edad había cumplido con el requisito de haber vivido cinco años seguidos en México, debido a que fue comprado por el Real Betis, justo en los días en los que cumplía el tiempo establecido.

La FIFA analizó la documentación entregada por la FMF y aprobó el cambio de federación del mexicano, por lo que el jugador ya puede representar a la Selección Mexicana en caso de ser convocado por el DT Javier Aguirre.

¿Cuándo sería el primer partido de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

En un principio, Álvaro Fidalgo estaba considerado para el partido que jugará la Selección Mexicana el 25 de febrero en Querétaro, el cuál únicamente se puede disputar con futbolistas mexicanos, pero al ser transferido al Real Betis, esa opción quedó totalmente descartada.

Ahora, Álvaro Fidalgo únicamente tendrá dos opciones para poder ser convocado a la Selección Mexicana, pues el conjunto Tricolor jugará en la Fecha FIFA de marzo ante Portugal en el Estadio Banorte y contra Bélgica en Chicago.

FIFA confirma que Álvaro Fidalgo ya es elegible para jugar con México. (MEXSPORT)

El futbolista mexicano tendrá que esperar un llamado del DT Javier Aguirre, quien tiene la última palabra para considerar o no a Fidalgo para la Selección Mexicana y por qué no al Mundial 2026.

¿Álvaro Fidalgo quiere jugar con México?

Álvaro Fidalgo ya ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones sobre si desea jugar con la Selección Mexicana o prefiere la de España.

Luego de obtener la nacionalidad mexicana en 2024, Álvaro Fidalgo ha reconocido su intención de ser parte del conjunto dirigido por Javier Aguirre.